近日，奇瑞汽车全新旗舰产品瑞虎 8 PRO 正式上市。新车搭载了奇瑞全新一代”Lion 5.0 AI 科技智慧座舱”，率先采用基于地平线征程 3 芯片打造的 Horizon Halo®️ 3.0 车载智能交互方案（以下简称”Halo 3.0 方案”），是业界首款实现全场景多模交互的智能汽车。同时，这也是征程 3 芯片继赋能自动驾驶领域之后，在车载智能交互领域的首次量产上车。

瑞虎 8 PRO 的智慧座舱全面实现行业引领，搭载了包含 AI 情感超级交互系统在内的 6 大模块、超过 15 项情感识别交互功能，拥有离线通用识别全时免唤醒、乘客睡眠关怀等多项行业首发功能，同时具备疲劳检测、手势识别、分心检测、多模语音等多项行业领先功能。作为奇瑞” 大单品” 策略下的明星车型，瑞虎 8 自 2018 年上市以来累计销量突破 50 万辆，瑞虎 8 PRO 也将凭借极具未来式的智能科技，为奇瑞汽车在年轻化细分市场开辟出新的道路。

作为车企差异化竞争的持久战场，车载智能交互正朝着多模交互的方向演进，但好的多模交互体验需要算法、算力和工程架构的高效融合。凭借软硬结合的前瞻技术理念，地平线基于征程系列芯片打造了 Horizon Halo 车载智能交互方案，致力于以高效 AI 计算和多模态 AI 技术，解决目前在高噪声情况下” 难识别、误识别、高延迟” 等行业痛点，重塑车载智能交互产品体验。

依托对征程 3 芯片和算法的软硬联合调优，Halo 3.0 方案实现了底层技术革新，AI 计算效率整体可提升 5～10 倍。值得一提的是，地平线基于自主研发的 BPU 加速器，把通用的语音识别技术移植到征程 3 芯片中，结合视觉辅助技术完成了新一代语音交互方式 — 全时免唤醒功能，用户无需唤醒就可以进行语音交互，并通过多模语音技术极大降低了全场景误识别率。同时，地平线采用了离线方案，可以在保护用户隐私的同时，使得 Halo 3.0 的交互响应速度比传统云端方案快一倍。与业内其他离线方案不同，地平线的离线方案可以做到通用识别，用户不需要记忆固定的命令词，就可以轻松地对上百项车控进行自然的语音控制。

定位 Tier-2，地平线将提供以” 芯片+算法+工具链” 为核心的底层计算平台，开放协同行业伙伴实现能力共建。基于最新的 Halo 3.0 参考方案，地平线将继续秉承开放赋能的理念，助力合作伙伴打造更具差异化竞争力的车载智能交互方案。截至目前，地平线工具链已经助力百余家合作伙伴，面向智能汽车等广泛应用场景实现 AI 算法的开发和落地。

作为中国汽车品牌的深厚实践和创新引领者，奇瑞积极拥抱智能汽车产业全产业链的技术开发及生态发展。2018 年，奇瑞正式发布了智能化战略品牌” 奇瑞雄狮”，以全方位的数字化和智能化布局加速向智能企业进化。地平线是业界唯一能够提供覆盖从 L2 到 L4 全场景整车智能芯片方案的人工智能平台型企业，目前征程芯片出货量已经突破 100 万片，与超过 20 家车企签下了超过 50 款车型前装量产项目定点，覆盖自动驾驶和车载智能交互全场景应用领域。

2021 年，地平线与奇瑞集团达成战略合作，双方聚焦智能驾驶、车载智能交互等领域开展技术研发与产品合作。如今，历时一年双方便迎来了量产成果 — 瑞虎 8 PRO，共同开启全场景多模交互方案的量产时代。面向下一代车载智能交互，地平线在实现 Halo 3.0 量产的同时，也正在打造基于征程 5 的车内外联动交互方案，实现智能化、人性化的人车共驾新体验。未来，地平线将与奇瑞持续深化合作，基于征程芯片面向更丰富的智能汽车场景打造多款量产车型，加速推动汽车向” 第三移动空间” 进化。