动点出海获悉，新加坡 Web3 文件管理平台 Dedoco 近日宣布，获得了一笔 300 万美元的投资。

据透露，这笔资金由 True Global Ventures 4 Plus (TGV4 Plus) Fund 领投，并由 Vertex Ventures SEA & India (VVSEAI) 参投。

Dedoco 在一份声明中表示，这笔资金将主要用于其全球扩张。此外，在此轮融资完成后，该公司的融资总额将达到 750 万美元。

Dedoco 由 Daphne Ng 和 Ernie Teo 成立于 2020 年，是一家位于新加坡的文档管理即服务（DMaaS）基础设施提供商，主要业务是基于区块链技术不可篡改和可溯源的特点满足用户对数据的随时性追溯查证，从而有效保护数据隐私和文档安全性。

据介绍，在过去的 12 个月里，Dedoco 在全球范围内持续开展扩张活动。目前，该公司在澳大利亚、新加坡、马来西亚、泰国等地均有业务。下一步，Dedoco 会将目光投向美国等市场。

Dedoco 表示，当前市面上同类型的解决方案还尚未完善，Dedoco 采取了去中心化管理的方式，通过赋予用户高效稳定的内部文档管理工具（应用程序）实现对数据和文档等的多重保护，进而帮助用户企业尽可能多地规避安全风险。此外，Dedoco 还支持多平台同步和可信验证。据介绍，这不仅可以帮助用户解决眼下所面临的痛点，还能助力用户企业的 web3 发展。

Dedoco 进一步称，公司目前的客户包括政府部门、金融机构、房地产企业和技术平台等，数量达到了 150 多家。