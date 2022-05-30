科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2022.05.23-2022.05.29）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

在与所有出海企业对话的过程中，本地化问题始终是一个无法绕过的存在。

通常来说，它不仅意味着这家企业如何在新的目标市场中平稳落地，由此而展开的一系列策略也将是影响公司之后如何在激烈竞争中脱颖而出的一大有力手段。当然，对不同企业甚至同一家企业的不同阶段而言，本地化同样也会有着不同的含义。

在上周的访谈中，点点互动 CMO Heaven Wu 曾这么向笔者强调：以该公司旗下模拟经营爆款游戏《菲菲大冒险》所在的休闲游戏品类为例，在普通人看来，本地化的最大难题可能会是在于如何翻译，然而，“本地化并不是翻译，翻译是一件比较容易的事情，比较难的是真正实现 ‘本地化，尤其是其中的文化本地化。” 于此，不难发现在他看来，此时的本地化并不仅仅只是一种表面形式上的问题。相反，它所涉及的症结是处于一个更加本质的地方。

Heaven 表示，这件事情的尺度并非能够轻易量化，“我们的感受是，越轻度、越简单的东西越不能简单翻译···我们这个游戏是以故事推进的，所以中间会有一些对话。这些对话的本地化挑战会比较大。因为人说的内容跟人物的人设是相关的。同时，有一些语言还会区分男女和阴阳性，（阴阳性不同）讲话的方式是完全不一样的，这些小的细节上都跟本地化有关系。怎么能通过这些小细节的本地化把人物做活了。你也可以选择只是简单的翻译，但如果用户真的玩进去了，他就会感觉到这个东西差点意思···”

据介绍，作为应对方式，点点互动的做法之一是寻求本地母语人士对这些内容的包装或故事编辑进行重写。目前，尽管 Heaven 表示对自身本地化策略尚没有到达百分之百满意的程度，本地化的压力仍然很大，但在更多像点点互动这样的参与者的探索下，接下来，我们却也有望见证这一问题将能被更加游刃有余地解决。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

Xendit 获得 3 亿美元融资：Xendit 由 Moses 和 Tessa Wijaya 成立于 2015 年，总部位于印尼首都雅加达，是 YC 孵化的一家线上支付平台。Xendit 表示，其主要业务是为来自印尼、菲律宾等东南亚国家和地区的公司提供替代支付方案。此外，Xendit 平台曾对印尼私人银行 Sahabat Sampoerna 和菲律宾在线支付平台 Dragonpay 等开展战略投资。

SwipeRx 完成 2700 万美元融资，盖茨基金会参投：SwipeRx 由 Farouk Meralli 成立于 2012 年，是一家拥有 4000 余名员工的一站式服务平台，旨在帮助东南亚市场上布局分散的药店实现数字化转型，由此提高当地整个药店行业的运营效率。

据介绍，药剂师可以通过 SwipeRx 的同名 APP 开展在线学习、药品采购及库存融资等一系列活动。同时，该 APP 还为用户提供最新的医疗保健新闻、药物信息及招聘启事等。有数据显示，SwipeRx 现已为 23.5 万名药剂师和 4.5 万家药店提供过服务。

BUD 完成 3680 万美元融资：BUD 由 Risa Feng 和 Shawn Lin 成立于 2019 年 9 月，总部位于新加坡，旨在提供简单易操作的无代码编辑工具等赋予创作者零门槛的 3D 创作体验和更高的创作自由度。也就是说，BUD 的目标是：通过支持用户进行个性化创作与分享，来助力推动 3D 内容创作的进一步发展以及良好创作者生态的构建。

BUD 表示，使用此平台的用户无需掌握专业的编程或建模知识，只需借助内置的几何模块和编辑工具就能搭建出想要的 3D 互动场景。创作者除了可以往场景里添加文本、图片、音乐和视频之外，还能进行自定义设置灯光和替换环境背景等操作，这很好地满足了当下 Z 世代和α世代的网络原住民对于个性化创作的多重需求。

对话点点互动 Heaven Wu：当一家游戏厂商选择出海时，出海会是一种怎样的选项：不可否认，对近两年的海外游戏市场来说，中国厂商的身影正在其中变得愈发常见。然而，在这种热潮下，游戏出海这一选项的含义却也随之发生了改变。从逐渐饱和的赛道再到不断加速变迁的流行品类风格，无论是已经置身其中还是正在观望的出海选手们显然都需要进行更加充分的准备。

近日，在 Google 的组织下，笔者有幸同近期的海外模拟经营爆款游戏《菲菲大冒险》背后的公司点点互动展开了一场对话。而通过点点互动的分享，我们也有望从中一窥当一家游戏出海厂商在海外市场立足时会需要面对怎样的机遇与挑战。

Polymerize 完成 420 万美元 A 轮融资：Polymerize 由 Kunal Sandeep 和 Abhijit Salvekar 成立于 2020 年，是一家位于新加坡的 SaaS 平台，旨在帮助汽车材料、粘合剂、油漆、涂料、专用化学品和包装等领域的公司在保证产品质量的前提下节省开发时间、降低研发成本。如今，Polymerize 的业务已进入到日本、新加坡和印度等地。

据介绍，Polymerize 平台主要基于 AI 及各领域的专业知识和大量的科学文献为用户企业提供服务。来自不同地区的研发团队可以通过 Polymerize 平台展开协作，并借此管理数据、设计新实验以及获取上面推荐的新配方和具备特殊性能（如：弹性、硬度和粘度）的材料信息。

ADDX 完成 5800 万美元融资：ADDX 成立于 2017 年，是一家受新加坡金融管理局 (MAS) 监管的数字证券交易所，致力于通过自身业务来帮助客户细分投资领域、降低个人投资金额以及缩小数字资产运营商与传统金融运营商之间的鸿沟。

ADDX 进一步表示，它主要利用区块链和智能合约等专业技术对股票、债券、基金和其他类别的资产进行分类和标记，从而帮助个人投资者开展基金定投，从而有效规避投资活动中存在的潜在风险。