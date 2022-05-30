以下报告来自 IDC：

汽车市场消费者对智能网联的认知水平与往年相比大幅提升，并将座舱内智能网联功能相关软硬件的装配作为车辆科技感的重要体现。新能源车的被接受程度日益提升，并在中短途实现了对燃油车的功能性替代。多数消费者相信自动驾驶能够在未来实现完全落地，并对与之相对应的新商业模式持开放态度。

自动驾驶、智能网联、新能源车是汽车行业的大势所趋，也是国家发展智能汽车产业的重要战略方向。各 OEM 主机厂与软硬件供应商均投入了巨大的研发成本。在此背景下，IDC 发布《中国消费者智能汽车态度与意愿调查报告》。寻找到市场上对智能网联汽车、自动驾驶、新能源车等话题具备基本认知的新购及潜在车主（1:1 比例招募），并开展调研，对自动化、网联化、电动化、共享化在市场上的认知现状分别开展研究。

自动驾驶

随着 L2 级自动驾驶在中国市场的日益成熟，消费者对自动驾驶的接受度随使用率日益提升。自动驾驶/驾驶辅助功能正逐渐成为消费者购车时的重要考量因素。超过半数的消费者认可 L5 级自动驾驶的长期前景，但仍然认为其安全性有待进一步验证。

智能网联

消费者厌恶繁琐，因而倾向于追求智能体验的整体性。对于车辆的在线功能与服务，主流群体的首选是车辆的前装配置，认为这种方式能够与用车体验本身更加紧密地结合。而部分消费者倾向于选择手机，最主要的原因也是用车以外的生活中对手机较为依赖。因此，在车机系统运行稳定性与流畅度均随座舱域发展有所提升的今天，车联网与物联网的进一步融合将是推动智能网联普及的主要动力。

新能源车

新能源车在汽车市场上的新车渗透率逐年提升，对燃油车的替代正在越来越多的使用场景中为消费者所接受。虽然在城市间或中长途的场景中，消费者依然较为坚定地选择燃油车，但主流观点并不以此否认新能源车在出行市场中的生态位。市内交通是现阶段最频繁出现的用车场景，而新能源车能够满足消费者在此类场景中的需求。

共享出行

消费者现阶段对共享出行的态度依然较为保守，主要将其当作私家车不方便使用时的替代产品。公共区域卫生健康问题是消费者对共享出行方式的主要顾虑，这一方面的考量在当今疫情的大背景下被进一步放大。共享出行的进一步发展有待自动驾驶技术在出行市场的落地。

IDC 中国智能汽车领域研究经理王博指出，当下自动驾驶、智能网联、新能源对汽车市场的渗透依然以传统的销售模式为基础，但相应技术的发展必将在未来使其以新的模式重新组合。出行市场消费者将被头部品牌重新教育，并适应新的模式。这对于汽车行业产业链中各环节的厂商而言，既是机遇，又是挑战。