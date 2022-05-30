上海普法芬电子科技有限公司（简称 “普法芬”）近期完成数千万元的天使轮融资，本轮融资由梅花创投领投，龙创设计跟投，TSN 资本担任长期财务顾问。普法芬创始人张良表示，本轮融资资金将用于研发团队快速扩张、贴近客户的多地化战略布局、品牌进一步提升和推广。

普法芬成立于 2019 年，是一家致力于汽车热管理控制软件解决方案研发的科技公司。几年来，普法芬深耕在新能源汽车热管理控制领域，业务涉及控制算法白盒开发、联合仿真、车云融合等最前沿的技术方向，立志成为软件定义汽车背景下的整车厂 Tier 0.5，推动细分赛道的产业深刻变革。

普法芬的产品主要包括座舱热管理、制冷剂/水路热管理以及三电热管理等软件包，向客户交付灰盒/白盒，具体包括自动空调算法、电池热管理控制算法、热泵系统算法、CO2 系统控制算法等，能够协助整车厂客户获得相关系统的自主开发能力。

目前，普法芬的热管理控制算法已经供给了国内多家车企，并成为了其一级、二级供应商，联合仿真平台也已经在某车企落地应用。

梅花创投创始合伙人吴世春表示：“软件定义汽车” 对汽车行业的深入变革，已经是一个不争的事实，而 “热管理” 技术又对新能源汽车尤为重要。两者一相加，组合出了一个有趣的赛道。在这个赛道中，普法芬团队凭借超强的专业技术背景，一路披荆斩棘，始终坚持站在整车厂客户角度去创新，去帮助整车厂降本，去提高节能效率，去满足终端消费者的个性化需求。相信普法芬这样的软件供应商在新的电子电器架构下，一定可以和传统硬件供应商一道，成为整车厂新的左膀右臂。梅花在投完理想汽车，牛创汽车这样的整车制造商后，顺着产业链往上游走，希望能投更多类似普法芬这样优秀的供应链上游企业。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。