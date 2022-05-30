近日，北京天地和兴科技有限公司（简称 “天地和兴”）成功完成近 7 亿元 D 轮融资，本轮融资投资方包括国电投集团基金、中电科研投基金、国网英大产业基金、上汽集团尚颀资本、南京南钢产业基金、中科院国科嘉和基金、苏州国发资本、松禾资本涪陵基金、复星创富基金、中叶资本、银杏谷资本共计 11 家央国企产业资本、地方国资基金等投资机构，密码资本担任独家财务顾问。

天地和兴 CEO 江炳思表示，此轮融资的圆满成功，标志着天地和兴在行业认可度、股东含金量、工业底蕴、国家队背景等众多维度达到了新的高度，再次夯实公司在工业网络安全领域的行业地位，进一步提升我国工业网络安全生态水平。“重量级央国企及地方国资背景机构涵盖电力、电网、军工、钢铁冶金等工业领域，他们的加入，是对天地和兴过往成绩的认可，更是对天地和兴与工业企业一同共建工业安全生态的肯定。”

目前天地和兴完成的安全项目已超过 1000 个，覆盖工业控制系统安全、工业互联网安全、工业物联网安全、车联网安全、工业云平台安全、工业网络系统安全集成、工业网络安全教育实训和工业网络安全服务领域，所部署的工业网络安全系列产品在线运行时长超 50000 小时，连续 4 年在能源行业市场占有率第一，是全国惟一拥有五大发电集团工控系统安全防护业绩的企业，也是全球首家通过 IEC62443 工控安全标准认证的工业网络安全企业，目前国内获得认证的仅有华为、国电南瑞等企业。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。