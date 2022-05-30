近日，微元合成生物技术（北京）有限公司（简称 “微元合成”）宣布完成近亿元人民币的天使轮融资，由经纬创投领投，博远资本、河南投资集团汇融基金、险峰长青和浙江红什跟投。本轮融资主要用于搭建研发实验室，完善和梳理底层技术，以及布局和研发活性原料药、高附加值天然产物和大宗平台化合物等产品管线。

微元合成成立于 2021 年，是一家以合成生物技术为基础的生物制造公司，致力于使用低碳、节能和可持续的方式生产各类化合物，应用于医药、日化、农业、食品、饲料和材料等领域。

微元合成通过活性天然产物全途径的生物合成，替代传统种植提取和动物组织提取等低效生产方式，减少耕地资源占用和珍稀动物捕杀；通过对关键酶的设计、定向进化和表达优化，革新原料药有机合成技术路线，降低原料药的生产成本，同时避免了化学合成工艺带来的环境污染；从深海生物获取灵感，寻找有价值的生物活性分子，应用于美白、保湿、防晒和氧自由基修复等日化产品；对微生物进行设计和改造，使其分泌各种植物生长促进剂，应用于农业生产，以提高粮食作物的产量和经济作物色泽与口感，为粮食安全提供除基因编辑农作物之外的技术路线。

谈及此次投资逻辑，经纬创投合伙人喻志云博士表示：“经纬创投持续深入看好合成生物学在各个应用领域的革命性前景。微元合成团队在合成生物学生物制造领域拥有扎实的技术和产业转化积累，在底层原创突破和工业转化落地上都积累了大量的认知和经验，是行业中难得的拥有从 0 到 1 和从 1 到 100 壁垒的团队。我们期待微元合成团队带来更优质、更环保、更经济的各类产品，将各种活细胞工厂开动起来，造福中国以及全世界的人们。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。