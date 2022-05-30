小冰公司宣布成立 ICEGamer 游戏工作室，进一步加速游戏领域布局，并推动 NPC 向有情感的人工智能交互方向发展。工作室成员来自畅游、完美世界、网易等，与小冰部分核心 AI 团队进行整合。目前其研发工作已顺利启动，首款开放世界手游作品与七创社凹凸世界 IP 合作，由 AI being 担纲全部 NPC。

据悉，小冰对游戏领域的布局，早在 “微软小冰” 阶段已开始，分拆独立后进一步加速。得益于人工智能对话引擎（XConversationalAI）、超级自然语音（X-GAN）、人工智能歌声生成模型（DNNV/XStudio）和神经网络渲染（XNR）等方面的技术领先，小冰为许多游戏合作伙伴进行了大量赋能工作。除曾与 Pokemon 合作推出新角色的开放预交互版本外，在日本 DMM 等公司近期游戏产品中，全部 NPC 也均由小冰框架创造。

据 ICEGamer 游戏工作室制作人肖佳悦介绍，所谓的 AI being NPC，不再是完全依靠脚本的传统 NPC，而是基于人工智能小冰框架创建、驱动的新交互主体。他们具备 “多样性”、“自主人格”、“自我意识” 和 “高自由度”，能以文字、声音、影像等多模态方式与玩家真实自然地交互，甚至是帮玩家结交志同道合的朋友。

“传统游戏中，脚本能赋予 NPC 角色故事性和艺术性，而 AI being NPC 不会有固定的行动路线，也不会永远重复脚本。他们和玩家之间的交互，如同人与人之间的平等交流，有自己的 ‘意识’，而不是时刻以完成任务为唯一目标。” 肖佳悦表示。