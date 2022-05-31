动点出海获悉，印尼杂货闪送平台 Astro 近日宣布，获得了一笔 6000 万美元的 B 轮融资。

据透露，这笔资金由 Accel、Citius 和老虎基金领投，并由现有投资者 AC Ventures、GFC、光速创投和红杉印度参投。截至目前，该公司的融资总额已超过 9000 万美元。

有消息称，自 A 轮融资以来，Astro 的收益增长了 10 倍以上，其服务效率也在稳步提升。

针对新资金，Astro 表示计划用于提高自身服务水平及扩展团队规模，旨在将更好的服务带给更多用户。

Astro 由 Vincent Tjendra 成立于 2021 年 9 月，总部位于印尼首都雅加达，其闪送解决方案聚焦于服务印尼国内尚处于发展早期的电商市场。

在印尼，电商市场的数字化普及率为 10%。而作为零售业的大部头，百货商店此前的电商渗透率仅为 0.4%。受疫情影响，网购变得更为流行，全行业的数字化普及率随之上升。有预测称，到 2025 年，印尼的网购市场有望突破 60 亿美元的行业估值。

据介绍，Astro 旗下的同名 APP 简单易用，功能齐备，且适用于各个年龄段。用户在 Astro App 下单成功后，平均只需等待 15 分钟就能收到商品。与此同时，需要更换或者有损坏等问题的商品在 15 分钟内也可以得到来自平台的妥善处理。

除了做出 15 分钟内完成线上订单的交付承诺外，Astro 还拥有 1500 多个 SKU，可确保其 7 天 24 小时的不间断运营。如今，Astro 的服务范围已覆盖雅加达及周边 50 多个地区。

根据一份声明，Astro 近期与当地几家企业建立了合作关系，计划推出自有品牌。初期上线的产品将涉及咖啡、面包和一些甜点等。先前，Astro 还曾与当地农户开展合作来为用户提供新鲜的水果蔬菜等农产品。