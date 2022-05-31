

经济周期已经进入到下半年的开启，受疫情影响，必须开始重振经济增长的引擎。当然，振兴经济有很多方式，汽车消费是其中一个重要的环节。本文盘点了近日各部委和各地政府的有关汽车消费政策，可以让我们了解到汽车行业重启引擎的一个全貌。目前，我国汽车保有量已达 3.07 亿辆，超越美国居全球首位，汽车销售额占社零总额比重达到 10%，所以汽车行业是个重头戏。

工业和信息化部召开提振工业经济电视电话会议：抓紧实施制造业 “十四五” 规划重大工程和项目，适度超前部署 5G、工业互联网等新型信息基础设施，加快推进重点领域节能降碳技术改造项目、重点外资项目建设进度，力争早开工、早投产、早见效。组织新一轮新能源汽车下乡活动，推出一批信息消费示范城市和示范项目，促进汽车、家电等大宗商品消费。

商务部：在新车消费方面，指导汽车流通企业用好阶段性减征乘用车车辆购置税政策，鼓励有条件的地区开展汽车以旧换新，扩大新车销售规模。支持新能源汽车购买使用，破除新能源汽车市场地方保护，深入开展新能源汽车下乡活动，积极支持充电设施建设。支持汽车整车进口口岸地区开展平行进口业务，完善平行进口汽车环保信息公开制度；在二手车流通方面，加快取消对二手车交易的不合理限制，严格落实全面取消二手车限迁政策，推动进一步取消限迁政策，完善二手车市场主体登记注册、备案和车辆交易登记管理规定，便利企业开展二手车业务，促进二手车商品化、规模化流通，盘活汽车市场存量。

“乘用车购置税减征” 政策细则发布：对购置日期在 2022 年 6 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间内，且单车价格不超过 30 万元的 2.0 升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。此前两轮购置税减征只针对 1.6 升及以下排量乘用车，这次直接划成不超过 30 万元的 2.0 升及以下排量乘用车，受惠面之宽，十余年来前所未有。

国务院：印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，在稳定增加汽车消费方面，提出了多项措施，包括限购地区逐步增加汽车增量指标，鼓励实施城区、郊区差异化政策，全面取消二手车限迁，在全国范围取消对 “国五” 二手车的迁入限制。

上海市：上海市人民政府发布《上海市加快经济恢复和重振行动方案》（以下简称 “《方案》”），宣布大力促进汽车消费，年内新增非营业性客车牌照额度 4 万个，按照国家政策要求阶段性减征部分乘用车购置税。根据《方案》，2022 年 12 月 31 日前，个人消费者报废或转出名下在上海市注册登记且符合相关标准的小客车，并购买纯电动汽车的，给予每辆车 10000 元的财政补贴。支持汽车租赁业态发展。完善二手车市场主体登记注册、备案和车辆交易登记管理规定。此外，《方案》支持汽车等制造业企业以点带链，实现产业链、供应链上下游企业协同复工，稳步提高企业达产率。

广东省：广东省出台了《进一步促进消费若干措施的通知》。在通知中，广东省将 “鼓励汽车消费” 一项放在最前列，推出了以下 3 项具体措施：一、继续实施汽车以旧换新专项行动，对报废或转出个人名下广东号牌旧车，同时在省内购买以旧换新推广车型新车并在省内上牌的给予补贴。其中：报废旧车，购买新能源汽车的补贴 10000 元/辆、购买燃油汽车的补贴 5000 元/辆; 转出旧车，购买新能源汽车的补贴 8000 元/辆、购买燃油汽车的补贴 3000 元/辆。二、鼓励购置新能源汽车。2022 年 5 月 1 日至 6 月 30 日，对个人消费者在省内购买以旧换新推广车型范围内的新能源汽车新车，给予 8000 元/辆补贴。该补贴与以旧换新专项行动补贴不重复享受。三、进一步优化汽车购买管理。5-6 月期间，在原有基础上，广州增加 3 万个购车指标，更好满足群众购车需求。各地不得出台限制汽车购买的措施。

深圳市：深圳六部门联合印发《深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施》(以下简称《措施》)。其中，《措施》将 “鼓励汽车消费” 放在首位，并提出十项细则。《措施》指出，对新购置符合条件新能源汽车并在深圳市内上牌的个人消费者，给予最高不超过 1 万元/台补贴。与此同时，深圳市新增投放 2 万个普通小汽车增量指标，放宽混合动力小汽车指标申请条件。与此同时，《措施》还明确，推动二手车交易，开展汽车下乡活动，并扩大新能源汽车出口。政策实施时间为 5 月 23 日至 12 月 31 日。

海南海口：海口在 5 月 3 日上午 10 点至 6 月 30 日下午 6 点发放 2000 万元汽车补贴消费券，欲新购汽车、以旧换新、团购汽车并上牌的市民可通过 “海口市商务局” 微信公众号上传购车凭证领取购车消费券，最高可领取面值 5000 元的汽车消费券包。

河南郑州：发放 1 亿元汽车消费券。6 月 1 日至 8 月 31 日，在郑州市范围内汽车销售企业购买小型非营运车辆并完成新车注册卡牌手续的消费者，均可通过郑好办平台申领汽车消费券，发放数量近 2 万份，最高额度 8000 元。

江西省：江西采取 “摇号抽奖” 的玩法来鼓励汽车消费，共设 4600 万现金，其中燃油汽车新车奖池 3600 万元，中奖名额 5700 个; 新能源新车奖池 1000 万元，中奖名额 2000 个。信息显示，凡在江西省内汽车经销企业购买 “国六” 以上排放标准燃油汽车新车或新能源新车的个人消费者，在 2022 年 5 月 1 日至 7 月 31 日内取得购车发票，8 月 15 日 23：59 前办完江西车牌上牌手续并按要求上传相关报名资料，即可参与摇号抽奖活动。

山东省：山东省出台了《促进汽车消费的若干措施》，具体方式是发消费券，预计将投入消费券资金 5 亿元，发放汽车消费券 15 万张，政策有效期截止至 2022 年 6 月 30 日。主要举措有以下四项：一、对在省内购置新能源乘用车 (二手车除外) 并上牌的个人消费者：1、购置 20 万元 (含) 以上的，每辆车发放 6000 元消费券;2、购置 10 万元 (含) 至 20 万元 (不含) 的每辆车发放 4000 元消费券;3、购置 10 万元以下的每辆车发放 3000 元消费券 ; 二、对在省内购置燃油乘用车 (二手车除外) 并上牌的个人消费者：1、购置 20 万元 (含) 以上的，每辆车发放 5000 元消费券;2、购置 10 万元 (含) 至 20 万元 (不含) 的，每辆车发放 3000 元消费券;3、购置 10 万元以下的，每辆车发放 2000 元消费券 ; 三、以报废旧车购置新车 (二手车除外) 的，对第一条至第二条购车的个人消费者，每辆车发放的消费券金额增加 1000 元。四、省财政安排不少于 5000 万元，对 6 月份限额以上汽车类零售额实现正增长 1、对全省贡献率前三位的市，每市给予 1000 万元奖励;2、对其他实现正增长的市，每市给予 500 万元奖励。

湖北省：湖北省发布《关于加快消费恢复提振的若干措施》，将 “鼓励汽车消费” 放在措施第一位。具体内容主要有以下三方面：(一) 开展 “湖北消费·汽车焕新” 活动。2022 年 6 月至 12 月，实施汽车以旧换新专项行动，对报废或转出个人名下湖北号牌旧车，同时在省内购买新车并在省内上牌的个人消费者给予补贴，其中：报废旧车并购买新能源汽车的补贴 8000 元/辆、购买燃油汽车的补贴 3000 元/辆; 转出旧车并购买新能源汽车的补贴 5000 元/辆、购买燃油汽车的补贴 2000 元/辆。全面落实二手车交易增值税由 2% 下调至 0.5% 减税政策，降低二手车经营成本，提高流通效率。鼓励汽车生产、销售企业采取多种方式对消费者让利。(二) 开展 “湖北消费·汽车下乡” 活动。2022 年 6 月至 12 月，组织实施新一轮新能源汽车下乡活动，支持省新能源汽车车型入选国家新能源汽车下乡活动目录，鼓励有条件的市州举办新能源汽车下乡专场活动。(三) 开展新能源汽车推广活动。2022 年 6 月至 12 月，省内城市运营公交车购置新能源车的按车价补贴 3%，所需资金由省级与各市州财政分别负担 50%。各级党政机关、事业单位带头配备使用新能源车，除实物保障、特种专业技术用车外，新购置新能源汽车占比原则上不低于 30%。