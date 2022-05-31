国轩发布了两款新产品 ——360Wh/kg 半固态电池和易佳电智能移动储能充电桩。前者即将装车，后者也与多地合作伙伴签约。半固态电池产品 —— 长度 580mm，宽 120mm，厚 9mm，容量 136Ah，重量 1341 克，能量密度 360Wh/kg。目前这款电池能够通过高于国标的 180℃ 30min 热箱测试。

国轩高科第一代半固态电池可以通过 1mm 的贯穿针刺，第二代产品则可以通过 5mm 的贯穿针刺测试。这款电池将在今年实现装车。国轩高科给出了搭载在某高端车型上的数据，该车电池电量 160kWh，续航里程 1000 公里，电池包能量密度 260Wh/kg，百公里加速时间 3.9 秒。根据国轩高科磷酸铁锂能量密度提升技术路线图，2022 年要推出 220Wh/kg 的电芯，到 2030 年要做到 260Wh/kg。

国轩高科还发布了一款移动储能充电桩，单台价格 35 万元。易佳电智能移动储能充电桩是国轩高科自主研发，产品具有易布局、多场景、大容量和高功率等特点。移动式储能充电具备三大优势：从用电角度看，充电摆脱了电网的束缚，实现削峰填谷和减少电网负荷，让充电更安全更有保障；从场地角度看，充电突破了空间局限，无需基础建设，部署更灵活；从应用场景看，打破了思维局限，即是充电桩又是储能站，经济效益直接翻倍。