5 月 30 日，长鹰信质科技股份有限公司（简称 “长鹰信质”）与华为技术有限公司（简称 “华为”）签署数字化变革顶层规划合作协议。

长鹰信质董事长尹巍表示，华为是全球领先的 ICT（信息与通信）基础设施和智能终端提供商，在数字化转型方面拥有十分丰富的经验积累。此次，与华为签约对公司的转型发展具有十分重要的意义，根据数字化变革顶层规划内容，双方将在新能源行业产品开发、营销、供应、生产制造、质量管理、智慧园区等方面开展深度合作，共同规划长鹰信质未来工厂和智慧园区，形成数字化生产力，实现可持续发展。尹董表示，对未来双方合作充满了信心和期待，期待早日结出硕果，能够助力长鹰信质走上企业发展快车道。

华为中国政企 ICT 规划和咨询部总裁李勇表示：长鹰信质是一家长期致力于以自主创新、产品研发、模具开发为基础实现电机及其核心零部件供应的国家高新技术企业。本次合作聚焦新能源，对标华为及业界优秀实践，将对长鹰信质各业务领域进行全面诊断，优化流程架构，规划长鹰信质面向未来的数字化变革蓝图；同时，将会专题设计智能制造和智慧园区场景，以实现生产设备、产线、车间及工厂智能化、柔性化和敏捷化生产，园区愉悦畅行，为长鹰信质打造未来工厂提供优质土壤。