近日，新一代 AI 脑科学诊疗平台 “同心医联” 宣布完成亿元战略融资，并正式将公司品牌升级为 “同心智医”。

此次融资将主要用于完成 “同心智医” 所搭建的新一代 “研产用”AI 脑科学诊疗平台建设及其产品的进一步商用落地布局，为后续的品牌升级、产品研发和市场拓展提供动力。

截至目前，同心智医的产品服务已覆盖全国 26 个省份、500 多家影像中心和医疗机构，累计服务患者 33 万+人次，累计病历 3900 万+；与脑科学领域、精神疾病领域多位顶级专家合作，持续转化 42 项专利知识产权，布局 20 条神经疾病产品管线。

同心智医创始人兼 CEO 刘伟奇表示：“同心智医以 Peter Thiel 的 ‘复杂性协作’ 理论为基础，将 AI 技术研发、产品应用转化、终端产品应用的各方需求和资源相匹配，并进行相互整合，构建起同心智医不易被复制的商业模式，为同心智医在脑科学 AI 诊疗技术领域的发展奠定了竞争优势。”

据悉，同心智医在 2022 年还将完成并推出贯穿脑科学医疗人工智能临床应用全流程的系列化产品，加速布局旗下 AI 医疗产品及技术的应用，从而真正实现单病种全流程的覆盖。同时，同心智医将于近期启动新一轮的融资。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。