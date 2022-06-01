比亚迪 2022 款唐 EV 正式上市，综合补贴后售价 27.98 万元-33.98 万元，并同步推出 “2 大无忧购车政策、1 大无忧用车保障、5 大专属贵宾服务、5 大智联在线服务” 四项购车权益，可谓诚意满满。作为纯电 SUV 引领者，2022 款唐 EV 旗舰实力全维进化，并凭借 “续航、安全、科技” 三大引领，及全新豪华大六座等奢华品质，刷新高端纯电 SUV 价值新标杆。而在此前，2022 款唐 EV 还取得仅预售 24 小时订单破 8505 台的惊人战绩，实力改写 30 万级纯电 SUV 市场格局。

在续航表现上，2022 款唐 EV 远超用户期待，两驱版 CLTC 综合工况续航最高可达 730km，尽展持续引领的王者姿态。同时，新车还提供 600KM 尊享型、635KM 四驱旗舰型可选。

2022 款唐 EV 搭载 108.8kWh 大容量刀片电池，拥有比亚迪全系车型最深厚的电量储备，保障了行业标杆级的续航表现。此外，在全球首创电池包直冷直热技术和宽温域高效热泵空调的加持下，热效率提升 20%，低温下空调能耗降低约 40%，为长续航持续助力。再加之全新 EV Dragon Face 低风阻前脸、AGS 主动进气格栅以及 21 英寸低风阻轮毂等整车各项风阻降低技术，最终使得其续航最高可达 730km，同级难觅对手。

零百加速仅 4.4s 性能表现傲视同级

超长续航树立行业标杆，颠覆性能同样傲视同级！2022 款唐 EV 635KM 四驱旗舰型搭载最大功率前 180kW 与后 200kW 双电机，最快百公里加速仅需 4.4s，持续引领纯电 SUV 速度新高度。

2022 款唐 EV 不仅加速快，还刹得住。其配备的 Brembo 赛车级哑光灰六活塞定钳 (前)，能有效缩短制动距离，实现 36.8 米的百公里刹停距离，让用户在激烈驾驶状态下安全刹停。

在底盘调教上，2022 款唐 EV 还实力彰显了德系豪华 SUV 的底盘品质。其搭载的超级智能电四驱可根据路况瞬间智能调整前后轮动力分配比例，为用户带来更加灵活、流畅的操控体验。此外，得益于新增的 DiSus-C 智能电控主动悬架，2022 款唐 EV 还具有更强的道路适应能力，在多种复杂路况行驶均能如履平地，满足驾驶者随心所 “驭”。

两大先锋科技加持 重塑未来人车生活

2022 款唐 EV 将以两大先锋科技重塑未来人车生活。其中，升级的 DiLink 4.0(5G) 智能网联系统支持 5G 速联，可满足用户与世界极速畅联。此外，其配备的 15.6 英寸自适应旋转悬浮 Pad 内置海量定制化 APP，并支持语音交互功能，只需一句 “你好，小迪！” 就能轻松开启各项服务，便捷体验尽在掌握。

2022 款唐 EV 搭载的 DiPilot 智能驾驶辅助系统，已升级至 L2.5 级智能辅助驾驶模式，并拥有多种领创功能。其中，得益于 ACC-S&G 停走型全速自适应巡航及 ICC 智能领航两大系统，2022 款唐 EV 可实现自动跟车巡航，为用户驾驶做 “减法”。而 3D 全息透明影像系统及 APA 视觉融合全场景自动泊车功能，还可帮驾驶者实时监测车辆周围状况，让泊车更轻松。

S 级豪华旗舰大六座 开启奢适出行新境

为满足消费者对高品质出行的追求，比亚迪还针对 2022 款唐 EV 推出 6 座臻享组合套装，消费者仅需增加 1 万元即可选装价值 2.4 万元的 S 级豪华旗舰大六座。其中，2+2+2 的座椅布局，每个座位都是独立的舒适空间，同时第二排独立座椅还支持 4 向电动调节，并拥有通风、加热等功能。此外，前中排座椅还搭载了 10 点式 SPA 级按摩功能，拥有 5 种按摩模式+3 种按摩强度，可帮用户有效缓解驾乘疲劳。

除舒适奢华感刷新用户认知，2022 款唐 EV 还从触觉、听觉、嗅觉上将用车体验提升至新境界，内饰材质采用超纤高档类麂皮，并配备 NAPPA 真皮座椅，豪华质感触手可及。此外，HiFi 级定制丹拿音响，又能以殿堂级音乐品质唤醒用户听觉神经，而智能香氛的加入还能让用户得到嗅觉上的尊贵享受。

总结：

凭借 “续航、安全、科技” 三大引领及豪华大六座等硬核实力加持，2022 款唐 EV 将成为用户解锁美好生活的品质之选。同时，作为面向高端纯电 SUV 市场打造的重磅力作，它的到来不仅意味着比亚迪将在纯电时代开启新一轮攻势，也将带领品牌在全球市场继续开疆拓土，成为闪耀在世界舞台的 “绿色名片”。