戴姆勒卡车已经制造了电池电动长途卡车 eActros LongHaul 的第一批原型，并计划今年在公共道路上进行测试。此外，卡车制造商还宣布了用于配送运输的 eActros 的更多型号。

eActros 是一款用于配送运输的重型电动卡车，自 2022 年 2 月下旬开始交付。从视觉上看，该车型与熟悉的柴油发动机 Actros 几乎没有区别。戴姆勒卡车于 2020 年 9 月首次预览了具有空气动力学优化前部的 eActros LongHaul 。用于长途运输的 40 吨电动卡车将于 2024 年量产，续航里程约为 500 公里。

据戴姆勒卡车称，该车型的第一批原型现已建成。这些车辆目前正在进行初步测试，将于年底前在公共道路上进行测试。然而，戴姆勒卡车并没有公布新原型的当前图片——只公布了近一年半的渲染图。因此，2020 年提出的概念是否会有任何变化还有待观察。关于电动驱动器和电池系统也没有进一步的细节。

制造商也仍然保留有关 eActros 其他型号的详细信息。戴姆勒卡车仅宣布正在准备 “eActros 的其他型号”。因此，除了 eActros 300 和 eActros 400 之外，可能还会有其他选择。目前可用的两种型号在电池方面有所不同：300 有三个总电量为 112 kWh（净值为 97 kWh）的电池组，400 有四个。每个模块提供大约 100 公里的标准续航里程。戴姆勒卡车没有具体说明新型号与两个已知版本有何不同。

然而，很明显的是，eActros 自 4 月以来就配备了第二代 MirrorCam。这应该会在显示和安全性方面提供改进，因为 “MirrorCam 的视角现在更加类似于熟悉的玻璃镜的视角”。