哈雷戴维森的电动自行车品牌 Serial 1 最近推出了其第二代产品，并已与谷歌合作开发这些产品。以山地自行车的名义，它将仅限于 1,050 辆，其中 525 辆销往美国，其余 525 辆分配给欧洲销售。

“少即是多，”Serial 1 品牌总监 Aaron Frank 说，“这就是 BASH/MTN 的承诺。无需调整繁琐的悬架，无需调整繁琐的动力传动系统——只需两个轮子、一个齿轮和一个目的，即可在您和赛道之间提供最直接的连接。您对管理和维护技术的担忧越少，您就越能专注于享受每一次骑行。”

别担心，吸收跳跃的责任并不完全取决于你的尾骨。取而代之的是，这辆自行车配备了大型 Michelin E-Wild 轮胎，更重要的是，配备了减震 SR Suntour NCX 避震座杆。它还配备了超强的四活塞 TRP 液压盘式制动器和带有涂鸦图形的 Yucca Tan 漆面。

与此同时，标准自行车获得了更多以街道为中心的便利设施，制造商与谷歌合作增加了几个连接功能。借助 “精确模式”，车主可以在世界任何地方找到他们的自行车。通过谷歌地图的逐向导航也使路线规划变得更容易，并且您可以通过科技公司收集的实时数据获得您的努力的骑行后总结。该自行车还配备了一个集成的 USB-C 充电器，可在您骑行时为您的手机充电。

“我们很高兴 Google Cloud 选择 Serial 1 作为 eMobility 合作伙伴，”Frank 说。“这意味着 Serial 1 将 Google Cloud 的新 Intelligent Product Essentials 软件解决方案集成到其电动自行车中，实现预测性、主动性和智能功能，为每位骑手提供更好的电动自行车体验。”

大多数装饰级别（BASH/MTN、RUSH/CTY Step-thru 和 MOSH/CTY）配备 529 Wh 可拆卸电池，而 RUSH/CTY Speed 配备 706 Wh 单元。价格从精简版 MOSH/CTY 的 3,799 美元到高性能 RUSH/CTY Speed 的 5,599 美元不等。与此同时，RUSH/CTY Step-Thru 售价 4,999 美元，BASH/MTN 售价 3,999 美元。