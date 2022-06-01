欢聚集团发布了 2022 财年第一季度未经审计财报。报告显示，欢聚集团第一季度净营收为 6.238 亿美元，相比之下上年同期为 6.431 亿美元；归属于欢聚集团控股权益的持续经营业务净亏损为 2750 万美元，相比之下上年同期归属于欢聚集团控股权益的持续经营业务净亏损为 8730 万美元，同比有所收窄。

2022 年第一季度：

Bigo Live 的平均移动端月度活跃用户从 2021 年同期的 2910 万人同比增长 8.8%，至 3170 万人；

Likee 的平均移动端月度活跃用户从 2021 年同期的 1.150 亿人同比下降 46.3%，至 6180 万人，主要是由于通过广告获取用户的支出减少；

Hago 的平均移动端月度活跃用户从 2021 年同期的 1310 万人同比下降 28.8%，至 930 万人，主要是由于通过广告获取用户的支出减少；

全球平均移动端月度活跃用户为 2.747 亿人，与去年同期的 3.399 亿人相比减少 19.2%，主要是由于 Likee 和 Hago 的平均移动端月度活跃用户人数减少；

BIGO（包括 Bigo Live、Likee 和 imo）的付费用户总数比去年同期的 167 万人减少 13.0%，至 145 万人；

BIGO（包括 Bigo Live、Likee 和 imo）的每付费用户平均收入从去年同期的 290.7 美元增长至 305.7 美元。

欢聚董事长兼首席执行官李学凌先生表示，尽管存在全球宏观波动等外部因素带来的挑战，欢聚集团全球化、多元化社交娱乐产品矩阵、可持续的业务增长模式和逐步提升的运营效率，让集团全球业务获得了额外的韧性，实现了 GAAP 和非 GAAP 盈利能力的稳步提升。未来，欢聚将继续坚持全球化+本地化运营，持续专注耕耘产品的内容和社交生态，保持健康的现金流，把握逆势增长的机遇，为股东创造长期价值。

对于 2022 年第二季度，欢聚集团目前预计净营收将在 5.79 亿美元到 6.00 亿美元之间，不及分析师预期。