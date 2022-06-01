微软日前推出了新产品系列 Microsoft Entra，后者囊括了微软所有的身份验证和访问权限功能，包括 Azure AD，以及两个新产品类别：云架构授权管理（CIEM）和去中心化身份。通过提供身份与访问管理、云架构授权管理以及身份验证，Entra 系列产品确保让每个人能够安全地访问一切。
超互联世界需要信任
科技以惊人的方式改变了我们的生活。它重塑了与他人互动、工作、掌握新技能、与品牌交互以及注重健康的模式。它也重新定义了我们的开展业务的方式，创造出了满足现有需求的全新方式，同时改善了体验、质量、速度和成本管理。
所有这些创新的背后，人、机器、应用和设备之间每秒都会发起数以百万计的连接，以共享和访问数据。这些连接和交互为人与技术、人与人之间的互动创造了绝佳机遇，但也造成了更多的漏洞逐渐暴露，从而使潜在的受攻击面不断扩大，这一点亟待解决。
对于组织来说，在推进数字化进程的同时应对这些风险变得越来越重要，也越来越具挑战性。他们需要消除创新障碍，且无须担心遭受安全威胁的影响；他们需要确保信任，不仅在其数字体验和服务中，而且在推动其业务的每一次数字交互中，即人、机器、微服务和事物之间的每一个访问点。
身份验证和访问管理的远大愿景
简单的世界，控制数字访问也相对直接：设置好警戒线、只让对的人进入。
但这种方法难以为继。而随着组织数字资产不断增长、变化直至无边界，“一刀切” 式的门槛设置也不再现实。预测并解决整个组织及供应链中可能发生的无限数量的访问场景，这几乎是不可能的，尤其是涉及组织无法控制的第三方系统、平台、应用和设备时。
身份不仅仅与目录相关，访问也不仅仅与网络相关。安全挑战变得更加宽泛，因此我们需要更广泛的解决方案，以确保每个客户、合作伙伴和员工，以及每个微服务、传感器、网络、设备和数据库的访问安全。
想要实现这些，方法要简单。不完整、脱节的解决方案只能解决部分问题、只在部分环境中有效，并且需要彼此紧密集成，这也让组织不愿为这类解决方案买单。无论是在本地、Azure AD、AWS、谷歌云平台（GCP）、应用、网站、设备，还是在任何可能会出现的新事物上，组织都需要尽可能精细且精准的访问决策，并根据风险实时评估自动调整。
这就是微软针对身份验证和访问管理的远大愿景，微软将通过新产品系列 Microsoft Entra 来实现。
把愿景变为现实：身份即信任结构
要想把这一愿景变为现实，必须推动身份验证的革新。我们的互联世界需要一个灵活敏捷的模型。在这个模型中，人、组织、应用甚至智能设备都可以放心地制定实时访问决策。我们需要构建并提升能力，支持客户会面对的所有场景。
展望未来，微软正在扩展其身份和访问管理解决方案，让其在现在和未来很长一段时间内，都可以作为整个数字生态系统的信任结构。
Microsoft Entra 将验证所有类型的身份，并保护、管理和治理他们对任何资源的访问。新的 Microsoft Entra 产品系列将：
- 保护任何用户对任何应用或资源的访问。
- 跨越混合和多云环境，保护和验证每个身份。
- 在多云环境中进行权限发现和管理。
- 通过实时智能访问决策，简化用户体验
Microsoft Entra 概览
作为微软在身份识别与访问管理方面的 “王牌” 产品， Microsoft Azure Active Directory（AD）将成为 Microsoft Entra 系列的一员，客户熟悉并喜爱的所有功能（如条件访问（Conditional Access 和无密码认证）将保持不变。Azure AD External Identities 仍然是 Microsoft Entra 系列为客户和合作伙伴提供的身份解决方案。
此外，微软带来了一系列新的解决方案和产品创新，以不断壮大 Entra 产品系列。
降低跨云访问风险
多云的普及导致跨公有云平台的身份、权限和资源大量增加。大多数身份被赋予了过度的权限，扩大了企业机构的受攻击面，也增加了意外或恶意滥用权限的风险。如果没有跨云服务的可见性，或提供一致体验的工具，身份和安全团队在其整个数字资产中管理权限、实施最小特权原则就会极具挑战性。
随着去年收购 CloudKnox Security，微软现已成为第一家提供 CIEM 解决方案——即 Microsoft Entra Permissions Management——的主要云提供商。该解决方案提供了对跨多云基础架构的所有身份（用户和负载）、操作和资源权限的全面可见性。
Permissions Management 有助于检测、调整和监控未使用和过度权限，并通过在 Azure AD、AWS 和谷歌云平台中实施最小特权原则来降低数据泄露的风险。Microsoft Entra Permissions Management 将作为一个独立产品，于今年 7 月在全球范围内正式发售，并将集成在 Defender for Cloud 仪表板中，从而将 Microsoft Defender for Cloud 的保护扩展到 CIEM。
此外，借助 Microsoft Entra 中的负载身份管理（workload identity management）预览版，客户可通过扩展访问控制和风险检测功能的范围，为 Azure AD 中托管的任何应用或服务分配身份并保障其安全。
实现尊重隐私、安全的数字交互
微软非常重视，也积极保护和捍卫隐私，而没有什么隐私是比用户的凭据更重要的。与去中心化身份社区合作多年后，该公司宣布将推出一款基于去中心化身份标准的新产品：Microsoft Entra Verified ID。Verified ID 采用让便携式、自有身份成为可能的行业标准。它代表了微软的承诺——一个面向个人和组织的、开放、可信赖、可互操作、且基于标准的去中心化身份未来。Verified ID 允许个人和组织决定分享什么信息、何时分享、与谁分享，以及在必要时收回分享，而不是向无数应用和服务授予广泛许可，并在众多供应商之间传播身份数据。
去中心化身份的潜在场景是无穷无尽的。如果能在不到一秒的时间内验证组织凭证，那么我们就可以更高效、更自信地进行 B2B 和 B2C 交易。如果个人能够以数字方式存储并共享他们的教育和认证证书，那么背景调查就会更有效率，信息也更可靠。如果医生和患者能够双向验证身份、并相信他们之间的互动是私密、安全的，健康管理的压力就会减小。Microsoft Entra Verified ID 将于今年 8 月初正式上市。
Condatis 首席执行官 Chris Tate 表示：“能够借助 Microsoft Entra 这样的全球领先技术，并在我们的办公环境中为员工部署 Verified ID，简直是太棒了。这让我们轻松发现了高效工作的商机。”
自动化关键身份治理场景
接下来，我微软把目光转向员工和合作伙伴的身份治理（Identity Governance）。对于 IT 部门和安全团队来说，手动配置新用户和访客账户并管理他们的访问是一项巨大的挑战。这会对 IT 部门和个人生产力带来负面影响。新员工在等待工作所需的访问权限时，获得完整效率也需要经历一个缓慢的过程。在向访客用户授予必要访问权限时，类似的延迟也会破坏供应链的平稳运行。如果没有正式或自动的流程来重新配置或停用人员账户，那么当他们角色发生变化或退出组织时，他们的访问权限可能仍然存在。
身份治理（Identity Governance）通过身份生命周期管理解决了这个问题，它简化了入职和离职用户的流程。当用户属性发生变化时，生命周期工作流（Lifecycle workflows）自动分配并管理访问权限，同时监控并跟踪访问。身份治理中的生命周期工作流将于今年 7 月公开预览。
密西西比医疗补助系统分部（Mississippi Division of Medicaid）工作场所现代化顾问 Sally Harrison 表示： “老旧技术让我们始终处于被动和困境之中。通过 Azure AD 身份治理，我们最终能够变被动为主动，处理来自业务方面的一些复杂请求。”