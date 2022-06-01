微软日前推出了新产品系列 Microsoft Entra，后者囊括了微软所有的身份验证和访问权限功能，包括 Azure AD，以及两个新产品类别：云架构授权管理（CIEM）和去中心化身份。通过提供身份与访问管理、云架构授权管理以及身份验证，Entra 系列产品确保让每个人能够安全地访问一切。

超互联世界需要信任

科技以惊人的方式改变了我们的生活。它重塑了与他人互动、工作、掌握新技能、与品牌交互以及注重健康的模式。它也重新定义了我们的开展业务的方式，创造出了满足现有需求的全新方式，同时改善了体验、质量、速度和成本管理。

所有这些创新的背后，人、机器、应用和设备之间每秒都会发起数以百万计的连接，以共享和访问数据。这些连接和交互为人与技术、人与人之间的互动创造了绝佳机遇，但也造成了更多的漏洞逐渐暴露，从而使潜在的受攻击面不断扩大，这一点亟待解决。

对于组织来说，在推进数字化进程的同时应对这些风险变得越来越重要，也越来越具挑战性。他们需要消除创新障碍，且无须担心遭受安全威胁的影响；他们需要确保信任，不仅在其数字体验和服务中，而且在推动其业务的每一次数字交互中，即人、机器、微服务和事物之间的每一个访问点。

身份验证和访问管理的远大愿景

简单的世界，控制数字访问也相对直接：设置好警戒线、只让对的人进入。

但这种方法难以为继。而随着组织数字资产不断增长、变化直至无边界，“一刀切” 式的门槛设置也不再现实。预测并解决整个组织及供应链中可能发生的无限数量的访问场景，这几乎是不可能的，尤其是涉及组织无法控制的第三方系统、平台、应用和设备时。

身份不仅仅与目录相关，访问也不仅仅与网络相关。安全挑战变得更加宽泛，因此我们需要更广泛的解决方案，以确保每个客户、合作伙伴和员工，以及每个微服务、传感器、网络、设备和数据库的访问安全。

想要实现这些，方法要简单。不完整、脱节的解决方案只能解决部分问题、只在部分环境中有效，并且需要彼此紧密集成，这也让组织不愿为这类解决方案买单。无论是在本地、Azure AD、AWS、谷歌云平台（GCP）、应用、网站、设备，还是在任何可能会出现的新事物上，组织都需要尽可能精细且精准的访问决策，并根据风险实时评估自动调整。

这就是微软针对身份验证和访问管理的远大愿景，微软将通过新产品系列 Microsoft Entra 来实现。

把愿景变为现实：身份即信任结构

要想把这一愿景变为现实，必须推动身份验证的革新。我们的互联世界需要一个灵活敏捷的模型。在这个模型中，人、组织、应用甚至智能设备都可以放心地制定实时访问决策。我们需要构建并提升能力，支持客户会面对的所有场景。

展望未来，微软正在扩展其身份和访问管理解决方案，让其在现在和未来很长一段时间内，都可以作为整个数字生态系统的信任结构。

Microsoft Entra 将验证所有类型的身份，并保护、管理和治理他们对任何资源的访问。新的 Microsoft Entra 产品系列将：

保护任何用户对任何应用或资源的访问。

跨越混合和多云环境，保护和验证每个身份。

在多云环境中进行权限发现和管理。

通过实时智能访问决策，简化用户体验

Microsoft Entra 概览

作为微软在身份识别与访问管理方面的 “王牌” 产品， Microsoft Azure Active Directory（AD）将成为 Microsoft Entra 系列的一员，客户熟悉并喜爱的所有功能（如条件访问（Conditional Access 和无密码认证）将保持不变。Azure AD External Identities 仍然是 Microsoft Entra 系列为客户和合作伙伴提供的身份解决方案。

此外，微软带来了一系列新的解决方案和产品创新，以不断壮大 Entra 产品系列。

降低跨云访问风险

多云的普及导致跨公有云平台的身份、权限和资源大量增加。大多数身份被赋予了过度的权限，扩大了企业机构的受攻击面，也增加了意外或恶意滥用权限的风险。如果没有跨云服务的可见性，或提供一致体验的工具，身份和安全团队在其整个数字资产中管理权限、实施最小特权原则就会极具挑战性。

随着去年收购 CloudKnox Security，微软现已成为第一家提供 CIEM 解决方案——即 Microsoft Entra Permissions Management——的主要云提供商。该解决方案提供了对跨多云基础架构的所有身份（用户和负载）、操作和资源权限的全面可见性。

Permissions Management 有助于检测、调整和监控未使用和过度权限，并通过在 Azure AD、AWS 和谷歌云平台中实施最小特权原则来降低数据泄露的风险。Microsoft Entra Permissions Management 将作为一个独立产品，于今年 7 月在全球范围内正式发售，并将集成在 Defender for Cloud 仪表板中，从而将 Microsoft Defender for Cloud 的保护扩展到 CIEM。

此外，借助 Microsoft Entra 中的负载身份管理（workload identity management）预览版，客户可通过扩展访问控制和风险检测功能的范围，为 Azure AD 中托管的任何应用或服务分配身份并保障其安全。

实现尊重隐私、安全的数字交互

微软非常重视，也积极保护和捍卫隐私，而没有什么隐私是比用户的凭据更重要的。与去中心化身份社区合作多年后，该公司宣布将推出一款基于去中心化身份标准的新产品：Microsoft Entra Verified ID。Verified ID 采用让便携式、自有身份成为可能的行业标准。它代表了微软的承诺——一个面向个人和组织的、开放、可信赖、可互操作、且基于标准的去中心化身份未来。Verified ID 允许个人和组织决定分享什么信息、何时分享、与谁分享，以及在必要时收回分享，而不是向无数应用和服务授予广泛许可，并在众多供应商之间传播身份数据。

去中心化身份的潜在场景是无穷无尽的。如果能在不到一秒的时间内验证组织凭证，那么我们就可以更高效、更自信地进行 B2B 和 B2C 交易。如果个人能够以数字方式存储并共享他们的教育和认证证书，那么背景调查就会更有效率，信息也更可靠。如果医生和患者能够双向验证身份、并相信他们之间的互动是私密、安全的，健康管理的压力就会减小。Microsoft Entra Verified ID 将于今年 8 月初正式上市。

Condatis 首席执行官 Chris Tate 表示：“能够借助 Microsoft Entra 这样的全球领先技术，并在我们的办公环境中为员工部署 Verified ID，简直是太棒了。这让我们轻松发现了高效工作的商机。”

自动化关键身份治理场景

接下来，我微软把目光转向员工和合作伙伴的身份治理（Identity Governance）。对于 IT 部门和安全团队来说，手动配置新用户和访客账户并管理他们的访问是一项巨大的挑战。这会对 IT 部门和个人生产力带来负面影响。新员工在等待工作所需的访问权限时，获得完整效率也需要经历一个缓慢的过程。在向访客用户授予必要访问权限时，类似的延迟也会破坏供应链的平稳运行。如果没有正式或自动的流程来重新配置或停用人员账户，那么当他们角色发生变化或退出组织时，他们的访问权限可能仍然存在。

身份治理（Identity Governance）通过身份生命周期管理解决了这个问题，它简化了入职和离职用户的流程。当用户属性发生变化时，生命周期工作流（Lifecycle workflows）自动分配并管理访问权限，同时监控并跟踪访问。身份治理中的生命周期工作流将于今年 7 月公开预览。

密西西比医疗补助系统分部（Mississippi Division of Medicaid）工作场所现代化顾问 Sally Harrison 表示： “老旧技术让我们始终处于被动和困境之中。通过 Azure AD 身份治理，我们最终能够变被动为主动，处理来自业务方面的一些复杂请求。”