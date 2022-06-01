5 月 31 日，美的集团股份有限公司（简称” 美的集团”）与国家能源集团旗下国华能源投资有限公司（简称” 国华投资”）签署战略合作协议，双方将聚焦储能系统、光伏、风电等新能源项目及综合能源利用领域，充分利用各自资源与优势展开全面合作，加速推进” 绿色零碳园区” 的建设与推广。美的集团董事长兼总裁方洪波，美的集团副总裁兼工业技术事业群总裁伏拥军；国华投资党委书记、董事长刘小奇，党委委员、副总经理刘玮出席签约仪式。此次签约以云签约形式进行。

当下，我国” 碳达峰、碳中和” 战略稳步推进，要加快构建清洁、低碳、安全、高效的能源体系，推动构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统，电力行业在其中起到的作用愈发关键。美的集团与国华投资基于对绿色发展、新能源市场前景的认可，以及在业务端的互补，达成战略合作协议。” 十四五” 期间，双方将整合渠道、服务、技术、资金等多方面资源，发挥在新能源领域的领先优势，布局光伏、风电、储能等新能源项目，打造能源利用的数据分析和智能运维体系，确保综合能源利用项目的安全稳定运营。双方将以美的集团的成熟园区为试点，建设综合能源利用示范项目，打造行业领先的绿色工厂与零碳园区，并以此为样板进行推广复制，引领绿色制造发展方向。

美的集团持续关注绿色能源领域，已于 2021 年发布了” 绿色战略”，系统化推进低碳战略转型。能源管理是美的集团核心 ToB 业务之一，美的长期看好行业未来的市场空间和价值，并在该板块进行了一系列布局与探索。美的工业技术事业群及旗下合康新能将以本次战略合作为契机，充分发挥在绿色能源领域的优势，积极推动储能产品及解决方案在工业领域的落地，助力企业实现用能的” 低成本、低风险、低碳排”，在加速工业园区” 零碳” 建设、达成” 双碳” 目标中发挥着关键作用。