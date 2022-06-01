动点出海获悉，新加坡 CRM 软件初创公司 Privyr 近日宣布，获得了一笔 600 万美元的 A 轮融资。

据透露，这笔资金由 MassMutual Ventures 和 Vulcan Capital 联合领投，并由投资机构 Wavemaker Partners、畅销书作家 Nir Eyal 和 Facebook 的前高管 Gwendolyn Regina 参投。

此前，Privyr 曾获得来自 Wavemaker Partners、Entrepreneur First 和几位天使投资人的 90 万美元投资。

据介绍，新入资金将主要用于提升产品性能和提高市场渗透率。同时，这笔资金还将用于扩大团队规模。目前，该公司员工不足 10 人，其目标是在接下来的一年内，将这一数量增加至 40 人以上。

Privyr 由 Aaron Lim 创立，总部位于新加坡，是一家面向中小微企业和个体销售人员的移动化解决方案供应商，旨在通过解决销售过程中的沟通痛点来提升用户体验并助力提高其销售转化率。

Privyr 表示，销售人员每天要应对大量信息，市面上常规的替代解决方案是借助聊天机器人自动回复来减轻人工负担。而 Privyr 为使用智能手机开展业务的销售人员专门打造了一款 APP，用以帮助用户管理日常工作流程。

Privyr 进一步表示，这款 APP 可与 WhatsApp、SMS、iMessage 和其他一些当下流行的聊天应用程序进行互联互通。销售人员可以借此通过短信、邮件或电话等方式与用户联络。此举能帮助用户更好地抓取销售线索并找出目标用户，进而将之转化为真实用户。该模式下的销售互动过程效率更高，也更为便捷化和人性化。

与此同时，Privyr 还能自动发送个性化信息来帮助销售人员进行客户关系的维系与管理。

据统计，现有超过 75 个国家的 4.5 万余名销售人员在使用 Privyr。此外，该公司已帮助数家企业从 Facebook、TikTok 和 Google 等渠道抓取了超过 2000 万条潜在客户的线索信息，其用户群体中囊括了房地产经纪人、保险经纪人、理财规划师、室内设计师、婚礼摄影师、私人教练、按摩师乃至占星家、魔术师等数百种涉及销售的职业类别。