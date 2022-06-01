近日，北京术锐技术有限公司（简称 “术锐”）完成数亿元人民币 C1 轮融资。此轮融资由上海生物医药基金领投，源星资本跟投，美敦力、顺为资本、国投招商、天峰资本等术锐老股东继续全力支持。华兴资本担任本次交易的独家财务顾问。

术锐创始人、上海交通大学徐凯教授表示，本轮融资资金将主要用于持续研发和升级迭代产品，拓展生产设施建设规模，持续推进普外、胸外及海外临床试验，深化布局中外市场专利，建设培训与动物试验中心，以及搭建国内外市场销售渠道等。

受工信部、科技部等国家和地方各级政府支持，术锐打破了长期的国外技术垄断，研发出性能、操作等方面全方位比肩国际顶尖水平的单孔腔镜手术机器人，于 2021、2022 年完成多例亚洲首台纯单孔下的机器人泌尿外科、妇科、普外科经典手术，并已成功于泌尿、普外和妇科三大科室开展临床应用。

迄今为止，术锐已提出全球知识产权 467 项（已授权 220 项，待授权 247 项），包括中国专利 128 项、海外专利 26 项，全球待授权专利申请 236 项，全球注册商标和商标申请 77 项，知识产权遍布中、美、欧、加、日、韩。

术锐创始人、上海交通大学徐凯教授表示：“此次上海生物医药基金及各新老股东的鼎力支持，相信会给处于腔镜手术机器人产业快车道的术锐带来更多助力。在诸多头部资本的大力加持下，术锐将匹马当先，大力推广单孔腔镜机器人手术这一顶尖微创成果的更多临床应用，为提升产业水平、助力高端医疗下沉普惠国人而不遗余力。”

上海生物医药基金合伙人梁卫彬博士表示：“腔镜手术机器人是最高等级技术壁垒的多学科融合创新型医疗器械，代表未来外科手术发展方向。术锐拥有全球核心自主知识产权，“对偶连续体结构” 由徐凯教授自主研发用于单孔腔镜机器人，其蛇形机械臂技术全球领先，有望在性能上比肩甚至超越达芬奇。我们非常认可公司在相关技术领域的深厚积累及专利布局，相信公司能够不断实现技术平台延展，形成单孔+多孔+自然腔道的全产品布局，打造综合性手术机器人平台以更精准、更微创的外科创新惠及更多病患。”

源星资本合伙人卓星煜表示：“腔镜手术机器人临床价值广受认可，且技术壁垒高。术锐通过差异化技术路线，与国内外 “达芬奇们” 形成错位互补，市场前景广阔。我们非常有幸能够为术锐的成长添砖加瓦，并一同见证其无可限量的未来。“

华兴资本董事总经理、医疗与生命科技组主管谢屹璟表示：“我们很荣幸能够协助术锐完成本轮融资交易。术锐是全球领先的腔镜类手术机器人及生态手术器械厂商，凭借自主研发的对偶连续体结构，首创了高灵活度的蛇形手术机械臂及配套微型手术器械，打造了适用于单孔、混合孔和经自然腔道的一体化手术机器人平台。我们看好腔镜手术机器人赛道成为下一个爆发点，期待术锐作为这一领域的领跑者，能够继续为中国手术机器人自主创新事业做出更大的突破性贡献。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。