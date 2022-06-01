根据 TrendForce 集邦咨询发布的报告，受到传统淡季的加乘效应，使得 2022 年第一季智能手机生产表现更显疲弱，全球产量仅达 3.1 亿支，季减 12.8%。对比去年同期，品牌因华为（Huawei）市占退让所采取的积极布局策略大相迳庭，产量年衰退幅度也高达 10.1%。展望第二季，面对俄乌冲突加剧的高通胀以及疫情的直接冲击，持续削弱消费动能。据 TrendForce 集邦咨询目前观察，预估第二季全球智能手机生产量约 3.09 亿支，与第一季约略持平，但不排除该季后续仍有下调可能。

第一季全球前五大品牌拥 78% 市占，三星重回第一

受惠于 4G 低端处理器芯片供应纾解，以及新机 Galaxy S22 推出，拉抬三星（Samsung）第一季生产量至 7,380 万支，排名全球第一。端看第二季发展，由于三星主要生产基地位于越南及印度，加上在中国市场市占率仅 1%，不受中国供应链与市场需求变化影响。然而，俄乌冲突所带来的影响将在第二季发酵，由于三星原是俄罗斯市占第一的品牌，在今年三月全面暂停对俄出货，再加上全球正面临高通胀危机，都将抑制三星于第二季的生产表现，预期会较第一季衰退。

iPhone 13 系列持续热销以及新机 SE3 助攻，苹果（Apple）第一季生产量达 6,000 万支，成就历年同期的最佳表现，年增长 11.1%，主要是承接了来自华为（Huawei）高端机种的转单，同时也补足俄乌冲突下对俄罗斯暂停外销手机的损失。而疫情牵连代工厂的稼动表现以及供应链补给，所幸苹果第二季原就处于新旧机种交接时期，多为年度生产表现最低的一个季度，故影响程度相对有限。

值得一提的是，苹果今年下半年推出的 iPhone 14 系列将同样推出四款新机，有别于以往，当中较受瞩目的是仅于 Pro 系列采用最新处理器，除了顾及终端价格策略外，也更能突显市场定位差异，在高通胀引起消费行为改变的趋势下，可望广纳更多客源。

自 2021 年下半年开始，中国智能手机市场开始出现疲弱的警讯，使小米（Xiaomi；含 Redmi, POCO, Black Shark）、OPPO（含 Realme, OnePlus）、Vivo（含 iQoo）的季度生产规划更加谨慎，第一季依生产量高至低分别为 4,450 万支、4,050 万支以及 2,350 万支。由于三家品牌于销售市场的定位和产品规划重叠性高，故无论是季初 4G 低端处理器芯片的交付不及，或是中国市场销售低迷等，都直接影响生产表现，其中 OPPO 及 Vivo 因在中国拥较多市占而导致季衰退幅度较明显。同时，Honor 迅速崛起，加上以中国市场为主要销售据点的策略，也将威胁以中国内需市场为重的小米、OPPO、Vivo，TrendForce 集邦咨询也观察到 Honor 市占正快速爬升，预估 2022 年在中国的市占有机会超越小米 Xiaomi，逼近 OPPO 及 Vivo。

5G 手机成长稳健，2022 全年市占将达 50%

TrendForce 集邦咨询表示，以 2022 全年表现来看，上半年主要受疫情以及俄乌冲突影响，下半年则是通胀危机，全年生产量约 13.33 亿支。但若疫情持续，加上通胀、能源短缺连带冲击，全球智能手机市场可能又将面临下修。尽管生产目标不断调整，但 5G 手机仍稳健成长，5G 手机自 2019 年发布以来，受惠中国政府积极推动商转，2021 年全球市占已达 38%，随着中国 5G 手机市场愈趋饱和，后续 5G 手机的成长动能将转由中国以外的市场带动，伴随全球 5G 基站覆盖率稳定向上提升，预估 2022 年 5G 手机全球市占将达 50%，约当 6.61 亿支，其中苹果蝉联冠军。