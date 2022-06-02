亚马逊中国今日发布声明称，将于一年之后即 2023 年 6 月 30 日，在中国停止 Kindle 电子书店的运营。在此之后，用户将不能购买新的电子书。对于已经购买的电子书，用户可在 2024 年 6 月 30 日之前下载，并且可以在此后继续阅读。

亚马逊表示，将继续为 Kindle 电子书阅读器提供客户服务和质保服务。对于在 2022 年 1 月 1 日之后购买 Kindle 电子书阅读器并且符合相关退货条件的用户，亚马逊还将提供非质量问题退货服务。

Kindle 中国电子书店运营调整相关问题

1. Kindle 中国电子书店什么时候关，以后不能买书了吗？

Kindle 中国电子书店将运营至 2023 年 6 月 30 日，在此之后您将无法再继续购买新书。2024 年 6 月 30 日之前，您还可以继续下载已经购买的电子书到本地设备。

2. 我的 Kindle 电子书阅读器还可以使用吗？我已经购买的书怎么办？

您可以继续使用 Kindle 电子书阅读器阅读您已下载的电子书。您存储在设备上的电子书及个人文档不会受到影响。

3. 我的 Kindle APP 还可以继续使用吗？

您可以继续使用 Kindle APP 阅读已经下载的电子书。自 2024 年 6 月 30 日以后，您将无法继续从应用商店下载 Kindle APP。

4. 我的 Kindle 账户还能使用吗？

您的 Kindle 账户将不会受到影响。您可以通过 Amazon.cn 登录您的账户，管理您的 Kindle 电子书阅读器及电子书。

5. 我还可以从云端下载 Kindle 内容吗？

在 2024 年 6 月 30 日之前，您还可以继续从云端下载 Kindle 内容。为了保证您在此之后还能正常访问您的内容，请将您所有的电子书及个人文档都下载至您的 Kindle 图书馆。

6. 云端服务无法使用后，是否还有其他方法存储我的电子书？

您可以将电子书从云端下载后保存至您的 Kindle 本地图书馆。如果您存储的内容超过设备的最大容量，您可以先将内容备份至个人电脑，需要时再通过 USB 传输到 Kindle 电子书阅读器中阅读。您可以使用账户中的 “下载并通过 USB 传输” 功能。

7. 我还可以使用 Send to Kindle 功能吗？

在 Kindle 中国电子书店关闭后的一年内，即 2024 年 6 月 30 日之前，您可以继续使用 Send to Kindle 功能。

8. 我的 Kindle Unlimited 会员还没到期，可以申请退款吗？

您可以继续享受 Kindle Unlimited 会员权益至 2023 年 6 月 30 日。如您的会员到期日在 2023 年 6 月 30 日之后，我们将退还届时尚未到期部分的会员费用。退款申请入口将于 2023 年 7 月 1 日开放，届时我们将通过短信及邮件通知您申请退款的具体方式。

9. 已经购买的 Kindle 电子书可以申请退货吗？

现行的 Kindle 电子书退货政策将不会发生变化。

10. 我以前做的标注及笔记是否能保留？

您所做的标注及笔记都可以保留在您的 Kindle 电子书中。

11. 我还可以使用英文翻译、X-Ray、生词提示等阅读功能阅读电子书吗？

这些阅读功能将不会受到影响。

12. 我可以用其他设备阅读 Kindle 电子书吗？

除了 Kindle 电子书阅读器，您还可以使用手机或电脑端的 Kindle APP 进行阅读。

13. Kindle 公众号还会继续运营吗？

亚马逊 Kindle 公众号将会运营至 2023 年 6 月 30 日。