苹果日前宣布，2021 年，其保护顾客免受总额近 15 亿美元的潜在欺诈交易侵害，阻止了超过 160 万次因高风险或不可信 app 及 app 更新造成的用户欺诈。

App Review

2021 年，App Review 帮助超过 107000 名新开发者在 App Store 上发布了他们的 app。审核过程可能会反复进行，因为有些 app 初次提交审核时可能尚未完成或包含影响功能的漏洞，或需要其改进针对用户生成的内容的审核机制。2021 年，超过 835000 款存在问题的新 app 与另外 805000 次 app 更新由于包括上述原因在内的各种原因被拒绝上架或从 App Store 下架。

在被拒绝上架的 app 或 app 更新中，有一小部分出现严重违规情况，可能会损害用户利益或极大地影响使用体验。仅在 2021 年，App Review 团队就拒绝了超过 34500 款含有隐藏或未注明功能的 app。另有超过 157000 款 app 因被查出含有垃圾信息、抄袭、或诸如诱导用户付费等风险被拒绝上架。

有些恶意开发者会采用调包手段，在 app 通过审核以后彻底改变其功能或运作方式，以试图绕过 App Review。一旦发现此类欺诈情况，App Review 便会拒绝 app 上架，或将其从 App Store 中立即下架，并告知开发者需要在 14 天内提交申诉，否则他们的账户将被永久关停。2021 年，超过 155000 款 app 由于上述违规行为从 App Store 下架。

2021 年，超过 343000 款 app 被 App Review 团队拒绝上架，因为它们要求用户提供不必要的数据，或对收集的数据处理不当。

欺诈性评分与评论

2021 年全年，Apple 已系统性处理超过 10 亿个评分和评论。其中，超过 9400 万个评论和 1.7 亿个评分因不符合审核标准而被 Apple 识别并禁止发表。另有 610000 个评论在发表后由于顾客关切意见和人工评估被删除。

账户欺诈

如果开发者通过欺骗性或特别恶劣的方式将开发者账户用于欺诈目的，违规开发者的 Apple Developer Program 账户将被关停。即使这些个人或实体会采用复杂技术掩饰其行为，Apple 的监控措施也会确保相关账户在短时间内被关停。通过这些努力，Apple 在 2021 年关停了超过 802000 个开发者账户。另有 153000 次开发者注册申请由于欺诈被驳回，阻止了此类恶意分子向 App Store 提交 app。

为保护在 App Store 安全与可信赖的环境之外下载 app 的用户，在过去 12 个月里，Apple 发现并拦截了超过 63500 款来自盗版商店的违规 app。这些商店会发行外观故意模仿热门 app 的恶意软件，或未经其开发者授权对热门 app 进行篡改，同时避开了 App Store 的安全防护。

仅在上个月，Apple 就通过 Enterprise Developer Program 拦截了超过 330 万次通过不正当方式发行 app 的情况。该计划旨在让大型机构开发并私下发行自己的 app 以供内部使用。一些欺诈者企图利用这一计划绕开 App Review 流程来发行 app，或操纵正规企业的内部人员泄露认证信息来发行不正当内容。

此外，Apple 还采取行动打击欺诈性消费者账户。在 2021 年，Apple 因欺诈或不法活动禁用了超过 1.7 亿消费者账户。如果有账户表现出与此前从事不法活动的账户一致的行为，这些账户在投入使用前就会被禁用。此外，2021 年还有超过 1.18 亿次创建账户的尝试被拒绝，因为它们表现出与欺诈和不法活动一致的模式。

在账户级别上杜绝欺诈有助于限制这类欺骗性行为，并向用户呈现更准确的信息，帮助他们了解 App Store 上 app 的质量与受欢迎程度。

支付与信用卡诈骗

对许多用户而言，个人财务信息无疑属于最为敏感的数据。因此，Apple 投入了大量的资源创建更安全的支付技术，如 Apple Pay 和 StoreKit。App Store 中超过 905000 款 app 都在使用这些技术销售商品和服务。比如，Apple Pay 中的信用卡信息绝不会与商家分享，这样便排除了支付交易过程中的风险因素。

与对待其他欺诈形式的态度一样，Apple 极为重视信用卡欺诈问题，并致力于保护 App Store 及其用户不受此问题的困扰。仅在 2021 年，先进技术和人工审查就携手阻止了超过 330 万张失窃的信用卡被用于潜在的欺诈性购买行为，并禁止了近 60 万个账户再次进行交易。2021 年，Apple 共保护用户免受总价值近 15 亿美元的潜在欺诈交易侵害。