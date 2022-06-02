一场罗大佑的视频号演唱会，让人们看到了极狐这个品牌的露出，实际上在这之前，摇滚之父崔健的在线演唱会也有极狐赞助的影子。极狐是北京汽车全新的电动新能源品牌，是北汽集团高质量发展的关键。对于大多数用户来说，极狐是个新的品牌，但是对于极狐本身来说，是想通过赞助音乐会这个流量入口，讲述它们自己产品的故事，从而获取最终消费者。

跨界营销是为了借势流量通路

4 月极狐汽车通过独家冠名的崔健线上演唱会，完成千万量级有效曝光。数据显示，微信生态内部曝光 12 亿+、9000 万用户触达，极狐汽车微信指数峰值提升 54 倍。数据显示，崔健的演唱会持续了近 3 个小时，吸引了超 4600 万观众观看，点赞突破 1.1 亿，评论数超过 17 万条，极狐汽车也通过独家冠名视频号演唱会的方式火速出圈。

5 月 27 日，北汽蓝谷旗下极狐汽车独家冠名罗大佑视频号线上演唱会正式上线。截止当天 24 点，观看直播人数超 4100 万人，点赞超过 8300 万人。值得一提的是，极狐汽车宣布独家罗大佑演唱会当天，极狐微信指数达 722 万，为近 30 日最高峰。

而实际上，极狐汽车通过涵盖文化、音乐和体育等不同领域的营销活动，扩充全网极狐内容声量。在网络流量这个通路上，有着非常明锐的捕捉力，利用了当下流行的互联网流量通路，打造品牌的认知度。两个月之内集齐了中国乐坛两位教父级人物，极狐显然是看准了背后的人群，喜欢这两个音乐人的用户，显然都算是比较有情怀和消费力的。

2022 年年初，北汽蓝谷制定了全年 10 万辆的销量目标，其中明确表示极狐品牌全年力争 4 万辆。显然，这对于一个新的品牌来说，是个巨大的挑战，他们需要尽快打开知名度和认知度，而网络音乐会在当下，成了最好的一个切入点。

极狐讲述内在实力和外在优美的产品故事

极狐这波演唱会营销只是一个表面的动作，其实背后的主要动机，还是推他们的产品。定位在高端的极狐，现在有三款车型，除了极狐阿尔法 S 全新 HI 版这个最亮的新车，还有极狐阿尔法 T 和阿尔法 S。

产品故事上，极狐阿尔法 S 全新 HI 版显然是当家花旦，由极狐与华为合作打造，有三个 “全球首款” 傍身，分别是：全球首款搭载 HI 华为全栈智能汽车解决方案的量产车、全球首款支持城市道路高阶智能驾驶的量产车、全球首款搭载华为智能座舱-鸿蒙车机 OS 的高端纯电量产轿车。

车身尺寸方面，极狐阿尔法 S 全新 HI 版定位于中大型轿车，车身长宽高分别为 4980×1960×1599mm，轴距 2915mm。新车搭载了 3 颗固态激光雷达，并且配有 6 颗毫米波雷达、13 颗摄像头，12 个超声波雷达等硬件设备，使车辆能够实现城市高阶辅助驾驶能力。

动力方面，极狐阿尔法 S 全新 HI 版将搭载双电机系统，最大功率 473kW，峰值扭矩为 655N·m，官方 0-100km/h 加速为 3.5s；与此同时，新车搭载一块容量为 74.5kWh 的三元锂电池，NEDC 续航里程为 500km。极狐阿尔法 S 全新 HI 版还拥有国内首个 800V 高压量产车平台，充电功率最高 187kW，充电 10 分钟，纯电续航可以达到 200km，而电量从 30% 充到 80% 仅需 15 分钟。

最大的体验在汽车座舱。在中控台上依旧采用了 12.3 英寸液晶仪表和 21.69 英寸中控屏幕组成的超大尺寸联屏设计，并且搭载了鸿蒙车机 OS 系统，支持 CarPlay 与 CarLife 手机互联等功能。

另外两款车也锁定了和摇滚音乐爱好者一致的画像群体。极狐阿尔法 T 是一款全地形性能纯电 SUV，拥有国内唯一纯电自适应全地形四驱系统，百公里加速 4.6s，具有雪地、泥地、沙地 3 种驾驶模式。此外，车内的 5G 华为科技互联、哈曼 4K 超大屏影音系统等配置，还能让旅途充满乐趣。

极狐阿尔法 S 是新一代智能豪华纯电轿，续航达 708km，有掀背大空间，既有轿车的舒适性、SUV 的通过性，又兼具旅行车的优雅。新一代智能豪华纯电轿车极狐阿尔法 S 搭载 194Wh/kg 高能量密度电池包，电驱系统总成效率大于 93.5%，最终实现了 708KM 的惊人续航；与超长续航匹配的是 750V 闪电秒充，用户充电 10 分钟便可以大幅增加 200 公里的续航。

总结：流量给产品带来的销量转化还有待观察

阿尔法 T 与阿尔法 S 两款在售车型，分别为 24.19 万-31.99 万元和 25.19 万-34.49 万元。而极狐阿尔法 S 全新 HI 版也已正式上市，共推出 2 个车型，分别为进阶版和高阶版，官方指导价为 39.79 万元与 42.99 万元。这个价位锁定的群体和演唱会所触达的 25 岁-40 岁高消费力群体显然有极高的一致性。

极狐汽车官方表示，后续极狐汽车还将会和更多新生代音乐人以及时尚、环保等多领域多圈层跨界合作，打破固有地域、年龄等固有圈层，与用户产生更多共鸣，延续线上品牌热度，显然他们已经认定了这个打法。

当然，品牌和流量所捏合带来的销量，还有待市场给出答案。产品的故事还需要在市场和道路上继续演绎，才能最终获得用户青睐和认可。