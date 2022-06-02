阿维塔品牌首款联名限量版——阿维塔 011 情感智能电动轿跑 SUV 迎来独树一帜的全球首秀。时尚先锋品牌 1017 ALYX 9SM 联合创始人、法国时尚奢侈品牌纪梵希创意总监 Matthew M. Williams（以下简称 MMW），在其个人社交平台分享了大量与阿维塔联合创作的细节，揭开了阿维塔 011 的神秘面纱。

特邀设计师 MMW 的时尚设计理念及其标志性的潮流元素，也在阿维塔 011 上得以淋漓呈现。作为当下文化领域的时尚偶像，MMW 涉足时装、潮流、设计、音乐、摄影、艺术等多领域的跨界设计，曾与 Moncler、Nike、Bang & Olufsen 等多个国际一线品牌联名合作。作为 MMW 首度释出的智能电动汽车作品，阿维塔 011 在造型、材质、颜色等方面都渗入了其横跨多领域的设计理念与鲜明风格。毫无疑问，阿维塔 011 联名限量版是 MMW 的又一跨界杰作。

MMW 的材料创新理念，贯穿整台阿维塔 011 的设计。比如，全车 NAPPA 高亮真皮与 NUPRIMA 哑光真皮的拼接设计，它给予了截然不同于当今汽车座驾的科技奢华感受。作为阿维塔品牌时尚跨界 “0“系列的开篇之作，阿维塔 011 由 Matthew M. Williams 与阿维塔首席设计官 Nader Faghihzadeh 联合打造，全球限量 500 台。

阿维塔 011 的 “人文精神” 更体现在出行场景的高度细节化考量。大量方向盘、门板扶手、门板中饰板、NAPPA 真皮等高频触碰位置，采用了抗菌率达 99.9% 的抗菌材质，这些哪怕在当今 BBA 百万豪华车上也恐怕是难得一见。

最值得注意的是，座椅、门板和仪表板采用全新黑色皮革装饰，并配有独特的缝线。在 011 MMW 里面是一个 90.38 kWh 的电池组，它驱动一对电动机，结合起来可以输出 570 hp 的功率。这款电动 SUV 显然可以在不到 3 秒的时间内达到 100 公里/小时（62 英里/小时）的速度，同时一次充电还可以行驶超过 600 公里（373 英里）。它还配备了 750 伏充电系统，最高可充电 240 千瓦，15 分钟内可将电池电量从 30% 充电至 80%。