根据 Canalys 发布的最新数据，2022 年第一季度，印度个人电脑市场（包括台式机、笔记本电脑和平板电脑）增长 48%，出货量达到 580 万台，再创新高，超过了 2021 年第三季度 530 万台的纪录。在过去六个季度里，尽管全球供应链一直面临巨大压力，但印度市场平均增长达到 44%，连续三个季度的出货量都超过 500 万大关。该市场目前占全球个人电脑出货量的 5%，而两年前仅占 3%。在个人电脑出货量中，笔记本电脑出货量最多，达到 340 万台，同比增长 36%。台式机出货量超过 88 万台，同比增长 64%。不过，由于政府订单在中断两年后重新激增，因此在所有个人电脑类别中，平板电脑出货量增长最快，达到 160 万台，同比增长 69%。

Canalys 研究分析师 Jash Shah 表示：“印度本季度的出色表现主要归因于两点。首先，尽管印度人口众多，但我们必须承认，其在应对新冠疫情方面取得的成功是不可否认的。虽然世界上大多数国家都处于封锁状态，但印度仍尽可能保持了 ‘一切照旧’ 的开放政策，以帮助经济复苏，从而刺激了消费者对个人电脑和其他 IT 基础设施的需求。其次，印度在努力实现个人电脑独立生产，虽然发展缓慢，但步履坚定。在印度销售的所有个人电脑中，有 18% 是在本地制造的，这意味着印度受中国黑天鹅事件的影响正在减弱，而且其个人电脑消费需求也在增加。虽然全球宏观经济事件引发了人们对这种增长是否可持续的多重担忧，以及其他全球市场预计将会疲软，但印度在未来几个季度仍将保持强劲增长。”

Shah 补充道：“ 2022 年，通货膨胀问题继续困扰着市场，由于全球食品价格的上涨导致当地物价飙升，过去三个月的平均通货膨胀率超过了 6%。印度储备银行提高了基本贷款利率，以应对大规模通货膨胀，而且后半年可能还会继续提高。在这种情况下，负债企业能获得的资金变少，将感受到沉重危机。消费者会减少各项开支，大中小企业也都有冻结预算、停止招聘和削减开支的倾向，这些都将对 IT 采购产生连锁反应，进而影响个人电脑需求。Canalys 建议个人电脑厂商在对未来几个季度进行规划时，要小心谨慎。不过，预计政府为教育领域开展的大规模招标采购将会在一定程度上提振市场。”

厂商表现