根据 Canalys 发布的最新数据，经历了 2021 年的强劲表现，拉丁美洲智能手机市场在 2022 年第一季度继续保持弹性发展。与 2021 年第一季度相比，该地区的出货量仅下降 3%，而全球市场同比下降达 11%。三星在拉丁美洲的市场份额为 43%，达到自 2020 年第二季度以来的最高水平，再一次拉开了与联想的差距。联想在该地区的市场份额为 18%，出货量为 550 万部，位列第二。得益于配货量增加和新产品的发布，小米排在第三位，并继续专注于扩大其在该地区的影响力。在 iPhone 13 系列机型的供应问题得到改善后，苹果的市场份额排名第四，而 OPPO 则凭借其在墨西哥市场的强劲表现，首次跻身前五名。

Canalys 高级分析师兼拉丁美洲地区经理 Damian Leyva-Cortes 表示：“相信大家都能看得出来，拉丁美洲是新兴智能手机厂商蓬勃生长的一片沃土。即便这些厂商面临着全球的挑战，但荣耀（HONOR）、Realme、小米、Transsion 和 vivo 等厂商还是针对该地区，制定了野心勃勃的市场扩张计划。厂商们正致力于通过投资新的分销中心，实现本地组装、开设线下体验店，以及与新兴市场的电信公司和零售商签订供应协议，来打开市场。”

“考虑到国际厂商们为刺激需求而进行的投资，墨西哥和哥伦比亚等市场的发展前景最为乐观。这些市场都有强大的电信运营商作为稳定的设备分销渠道，而且市场进入门槛低，以及由于华为的原因，对中国科技消费产品印象不错。其他品牌能在这里以如此之快的速度，填补 LG 和华为空出来的出货缺口，也着实令人惊讶，不过这也很好地印证了这两个市场的活力和开放性。”Leyva-Cortes 补充道。

“与其他地区面临的宏观经济挑战相比，拉丁美洲地区许多市场的发展前景相对较为乐观。厂商们也会把战略重点转向该地区，因此 2022 年该地区的智能手机出货量预计将再增长 4%。因为电信运营商仍然是该地区分销渠道的主导力量，所以新兴厂商们应该利用电信合作伙伴关系，尽可能开拓更多的市场。对于已在该地区发展较为成熟的品牌，例如小米和 OPPO，未来的市场机会在于如何充分打开贸易门槛较高的市场，这些市场上在头部玩家的垄断下还是存在许多未能满足的需求，尤其是年轻消费者群体的需求，特别容易被大厂商忽略。”Leyva-Cortes 说道。