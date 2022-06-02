根据 Counterpoint Research 最新发布的全球智能手表机型追踪报告，尽管受到经济放缓和通货膨胀等问题的影响，但是与去年同期相比，全球智能手表市场 2022 年 Q1 的出货量增加了 13%。考虑到市场需求季节性回落，智能手表市场单季度出货量环比下降了 24%，但小米的单季度出货量却创下历史新高，市场表现优异。

副总监 Sujeong Lim 表示：“由于受到新冠疫情的影响，全球智能手表市场在 2020 年几乎没有增长，但自从去年市场反弹以后，整体情况稳中向好。特别是苹果智能手表的出货量占据了去年市场总体的三分之一以上，并且抢占了今年第一季度市场份额的 36%，继续扩大了其市场影响力。iPhone 用户的高品牌忠诚度以及在年轻一代之中的受欢迎程度都促使 Apple Watch 成为了不可替代的市场领导者。并且考虑到 Apple Watch 的高性能表现以及支持与各种 iOS 设备之间的互连，我们预计到今年年底，Apple Watch 的市场份额会有进一步的上升。”

2022 年 Q1 与 2021 年 Q1 全球八大智能手表品牌出货量市场份额对比

市场总结

苹果稳居市场第一，2022 年 Q1 出货量同比增长了 14%。由于 Apple Watch 7 的发布推迟了一个月，也有一些出货量延续到了下一季度，这有助于延续该品牌的竞争力；

三星稳固地占据了第二名的位置，出货量同比增长 46%。随着 Galaxy Watch 4 系列的大受欢迎，三星智能手表在亚太地区市场的销量也明显提高；

华为的出货量同比持平。由于 GMS 的限制而造成了在国际市场中的弱势地位，华为总出货量在中国市场中的占比正在逐步提高；

小米以 69% 的同比增长首次进入到了市场前 4 名的位置，并且随着其在全球范围的迅速扩张，每个季度的出货量都屡创新高。其销售额的很大一部分来自于 100 美元（约合人民币 669 元）以下的低端市场；

Garmin 的出货量排名市场第五，但由于其较高的平均销售价格而使其在收入方面排名第三。但它在 500 美元（约合人民币 3344 元）以上的高级细分市场中占据了大部分市场份额；

Amazfit 凭借 2021 年 Q4 推出的 GTR 3 和 GTS 3 系列，稳固了其市场份额，排名第六。与此同时，它一直努力向中国以外的地区扩张，其在欧洲拓展的业务也取得了一些成功；

中国儿童智能手表市场表现低迷，同比下降了 7%，并且考虑到华为和小米都在扩大这一领域的业务，imoo 的出货量同比下降了两位数之多；

在与谷歌合并后，Fitbit 似乎正在进行内部重组，因此去年没有发布新的机型，同时向 Wear OS 系统的过渡也被推迟，以上因素导致其销售额与上年同期相比有所下降。

2022 年 Q1 与 2021 年 Q1 智能手表各地区的出货量份额

从区域上看，智能手表的出货量在大多数主要地区都保持同比增长，只有欧洲持平。尽管苹果和三星在欧洲市场的表现继续保持同比增长，但在此期间，Garmin 和 Fitbit 等其他主要品牌表现却不尽人意。

Sujeong Lim 评论道：“我们最初预计俄乌冲突对 Q1 市场的影响很小，但持续的冲突和由此产生的物流问题已经开始影响到欧洲地区。战争对 Q2 的影响将变得更加严峻。”