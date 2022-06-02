DeLorean Motor Company 首次全面了解其电池电动 Alpha5 车型，并发布了带鸥翼门的运动型双门轿跑车的首个关键技术数据。还有其他型号的初始信息。例如，据说基本性能规格可提供 300 英里（480 公里）的续航里程，电池容量至少为 100 kWh。从 0 到 60 英里/小时（96 公里/小时）的加速时间为 2.99 秒，最高时速为 155 英里/小时（249 公里/小时）。cW 值为 0.23。DeLorean 目前没有提供有关驱动系统的更多详细信息，例如电动机、驱动功率或充电容量的详细信息。

带有鸥翼门的车身概念当然受到了著名的 DeLorean DMC-12 的启发，但对于 Alpha5 的其余部分，设计师（来自 Italdesign）已经走自己的路了。与 DMC-12 明显的棱角设计不同，Alpha5 具有现代的曲线。前大灯和尾灯保持非常狭窄，车门和机翼上有一些强有力的珠饰和边缘。只有侧视图中的车顶线条仍然有些让人联想到 DMC-12——毕竟它仍然是一款具有特殊车门概念的双门轿跑车。

在内部，后部甚至还有两个单独的座椅，也可以通过大的门开口进入。这要归功于近五米的外部长度。DeLorean 选择了现在已经司空见惯的触摸屏控制概念。

DeLorean Alpha5 计划于 2024 年在意大利生产，但只有 88 辆。DeLorean 正在为未来计划更多的电动汽车车型，包括电池驱动的轿车和氢动力 SUV。有关 DeLorean Alpha5 的更多详细信息可能会在 8 月公布：该公司宣布该车辆将首次在圆石滩公开展出。