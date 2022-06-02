动点出海获悉，新加坡金融科技公司 HitPay 近日宣布，获得了一笔 1575 万美元的 A 轮投资。据透露，这笔资金由老虎基金、GFC 和 HOF Capital 共同领投。

此前，HitPay 还曾于去年 7 月份获得 YC 支持的种子轮融资，具体金额并未公开。

针对新入资金，HitPay 表示将用于进一步完善自身支付网关系统，从而为中小企业提供更好的技术支持。与此同时，HitPay 还计划加大对技术人才的招募力度，以促进平台服务的迭代升级。

HitPay 由 Aditya Haripurkar 创立于 2016 年，总部位于新加坡，是一家全栈式零代码支付平台，主要通过从平台交易中收取 1% 的手续费获得盈利。HitPay 的愿景是为市场提供一套方便易用且价格合适的数字支付解决方案。

HitPay 表示，当前东南亚地区乃至全球市场上的信息基础设施资源还不够充分，中小企业能享受到数字服务尚且不足，而自身提供的数字支付解决方案将帮助中小企业提高经营效率、扩大发展规模，进而有机会接触并服务于更多用户。

据介绍，用户借助 HitPay 平台可以创建线上店铺、生成支付链接、获取交易账单/发票以及跟踪/管理线上订单等。此外，用户还可通过短信和邮件接收来自 HitPay 的其他服务提醒。

HitPay 进一步表示，其解决方案目前可适用于处理国内外数个社交媒体和在线购物平台上开展的交易、外接读卡器或其他插件的 POS 机软件消费以及通过支付链接发生的收付款业务。

数据显示，目前有超过 1 万名商家在使用 HitPay。此外，在 2021 年，该平台上产生的支付交易额相较往年增长了 8 倍以上。