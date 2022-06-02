日前，基础设施提供商 InfStones 宣布完成新一轮 6600 万美元融资。该轮融资由软银愿景基金二期和 GGV 纪源资本领投，渶策资本、10T Fund、SNZ Holding 和 A&T Capital 跟投。本轮融资将用于公司在全球范围的业务扩张。InfStones 在今年 2 月的 B 轮融资中筹集 3300 万美元，成立以来总融资额已超过 1 亿美元。

InfStones 将把本轮融资用于开发更加强大的基础设施解决方案，为全球客户提供更优质的服务。本轮融资也会帮助 InfStones 拓展新的市场，建立高价值合作伙伴关系和开展并购活动，进一步扩大业务规模。

InfStones 首席执行官施振吴博士表示：“我们期望通过提供可靠而易用的基础设施，推动去中心化应用在全球范围内被广泛使用，让世界向更加透明化和智能化的方向演进。”

目前，InfStones 为全球创新者提供了上万个节点的支持，集成的协议数量超过 50 条，并且还在快速增长。

软银愿景基金管理合伙人张凯勋先生（Dennis Chang）表示：“InfStones 构建了一个坚实的基础设施层。在 InfStones 的企业级节点管理和质押平台上，全球的企业与开发者可以便捷地在多协议上开展业务。我们很荣幸能与施振吴博士和 InfStones 团队合作，支持他们赋能下一代基础设施创新的使命。”

GGV 纪源资本管理合伙人李宏玮（Jenny Lee）表示：“GGV 纪源资本致力于支持潜力无穷的项目和出类拔萃的技术团队。相信 InfStones 的技术和平台架构会成为推动全球企业和开发者不断创新的基础设施平台。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。