四环医药控股集团有限公司近日宣布，集团旗下非全资附属公司吉林惠升生物制药有限公司（“惠升生物”）已成功完成由江苏国寿疌泉股权投资中心（有限合伙）（“国寿大健康基金” 或 “国寿股权”）、天津远翼永宣企业管理中心（有限合伙）（“天津远翼永宣”）、天津滨海远翼吉茂股权投资合伙企业（有限合伙）（“天津远翼吉茂”）及嘉兴同合银杏股权投资合伙企业（有限合伙）（“银杏资本”）（统称 “四位投资方”）组成的作为 A 轮投资者以增资方式进行的首轮融资（“本次增资”）。

根据本次增资协议，四位投资方以人民币五亿元（相当于港币六亿一千八百万元）的代价认购惠升生物新发行的 3333.3 万股的股份。本次增资结束后，惠升生物的注册资本增加至人民币 33333.3 万元，整体投后估值为人民币 50 亿元，其中集团所占惠升生物的股权比例为 68.4%，四位投资方共占惠升生物的股权比例为 10%。

为了全面拓展糖尿病的千亿赛道，该公司于 2014 年创建了专注于糖尿病及并发症领域的生物医药公司惠升生物。经过 7 年的精心培育，投资超过人民币 15 亿元。今天，惠升生物已经拥有逾 200 人、在糖尿病药物研发经验丰富以及国际一流的专业研发团队，并已成功研发出近 40 款不同阶段的丰富且全面的产品管线，对糖尿病领域的靶点实现了全覆盖，产品线涵盖了全系列二代、三代、四代胰岛素及类似物产品管线（覆盖基础、预混及速效产品）、 最新机制的创新药 SGLT-2、GLP-1、DPP-4 等产品以及其他各机制降糖药物和并发症药物。

四环医药控股集团主席兼执行董事车冯升医生表示：“惠升生物是目前国内唯一实现糖尿病及并发症领域全产品覆盖的生物制药公司。本次成功完成 A 轮融资不仅体现了各投资方对惠升生物的研发实力及产业化能力的认可，同时也体现了对公司在糖尿病及并发症领域所布局的全产品管线的价值创造及未来广阔市场前景充满信心和期待。本次融资的资金主要用于满足惠升生物的正常运营需求，包括在研产品临床推进、生产设备的购置以及补充经营流动资金等。本轮融资是四位投资方进行的 A 轮融资，感谢他们的大力支持，使得惠升生物能够持续发力生物医药领域，惠及更多糖尿病及并发症患者。”

国寿股权董事总经理姜黎表示：“近年来，糖尿病患病率持续上升，已成为个人、家庭和社会面临的重大全球挑战。非常有幸参与惠升生物的首轮融资，我们高度认可惠升生物在糖尿病药物研发及并发症治疗领域的全产品部署，充分看好公司未来的价值。国寿股权将持续助力惠升生物成长为糖尿病及并发症全面解决方案的生物医药领导者，造福全球病患。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。