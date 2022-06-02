根据 Strategy Analytics 手机元器件技术（HCT）服务近期发布的研究报告《2021 年 Q4 平板电脑应用处理器市场份额追踪：联发科保持非 iPad 市场份额领先地位》，2021 年全球平板电脑应用处理器市场规模增长了 12%，达到 30 亿美元。苹果、英特尔、高通、联发科和三星 LSI 占据了 2021 年平板电脑应用处理器收益份额前五名。

苹果以 62% 的收益份额领跑平板电脑应用处理器市场，其次是英特尔和高通，分别占 12% 和 10%。

2021 年，基于 Arm 的平板电脑占平板电脑应用处理器出货量的 89%。

受到更好的混合和晶圆供应限制的驱动，平板电脑应用处理器的平均售价同比增长 21%。

Strategy Analytics 手机元器件技术服务总监兼报告作者 Sravan Kundojjala 评论道：“平板电脑应用处理器市场是移动计算市场的关键部分，在 2020 年出现反弹后，在 2021 年同比下降了 8%。低端平板电脑应用处理器需求减少和晶圆供应受限影响了出货量。然而，与新冠疫情前（2019 年）相比，出货量增长了 13%。尽管出货量有所下降，但平板电脑应用处理器市场的平均售价仍实现了两位数的增长，这得益于高端平板电脑应用处理器的大量混合。”

Kundojjala 先生继续说：“2021 年，苹果、联发科和紫光展锐出货量增长，而 Allwinner、海思、高通、瑞芯微和三星 LSI 出货量下降。联发科在非苹果平板电脑应用处理器市场保持领先地位，这得益于其在亚马逊、联想、三星等公司的客户订单。另一方面，高通将重心转向了高端平板电脑，其出货量在 2021 年下降了 15%。”