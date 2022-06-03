印度最大的电池回收公司 Attero 计划在未来五年内投资 10 亿美元，在欧洲、美国和印度尼西亚等地建设电动汽车锂离子电池回收厂。Attero 首席执行官 Nitin Gupta 向路透社证实，该公司在波兰的工厂预计将于今年晚些时候投产。美国俄亥俄州的工厂计划于 2023 年第三季度建成，印度尼西亚的工厂将于 2024 年初投产。

Nitin Gupta 没有透露这些技术的更多细节，只说 Attero 的提取率为 98%。这意味着它是一种现代湿法冶金工艺，其中破碎的电池材料进行化学分离。过去使用的火法冶金工艺只是简单地将电池熔化，这种工艺非常耗能，并且回收率要低得多。

Attero 得到世界银行的支持，并已为三星电子和现代汽车回收利用。到 2027 年，公司计划每年回收超过 30 万吨电池。目前，该公司的产能为 11,000 吨。Gupta 表示，使用回收材料的目标是满足全球对锂、钴和石墨的 15% 的需求。

Gupta 与他的兄弟 Rohan 于 2008 年创立了 Attero，该公司已连续两年盈利。该公司目前拥有 150 名员工，计划今年填补 100 个新职位——包括在欧洲和美国。

“锂离子电池正变得无处不在，”Attero 的创始人兼首席执行官告诉路透社，并解释说，通过回收锂离子电池，该公司不仅解决了浪费问题，而且还通过销售绿色产品成为 “材料供应链中的重要参与者”。不用开采地球的金属。”

这位首席执行官告诉《亚洲科技》杂志，印度尼西亚显然是 Attero 扩张的选择。该国正在充分利用其镍资源，并正在建立电动交通基础设施和投资，以服务东南亚群岛的亚洲地区。宁德时代和 LG 集团都宣布投资数十亿美元在印度尼西亚建立锂离子电池工厂，而电动汽车行业的许多其他公司也在那里设有工厂。

路透社指出，Attero 的竞争对手包括 Li -Cycle Holdings 和 Redwood Materials，而一些汽车制造商刚刚开始回收业务。在中国，立法要求电池制造商同时开展再利用和回收计划，例如中国最大的两家公司之一的 Brunp 投资并与 CATL 建立了合资企业。中国已经拥有完善的法律、数字和产业框架，用于电池的再利用和回收，最近在去年底进一步明确。Attero 的客户之一是商品集团嘉能可。据路透社报道， Attero 提取的一些材料也最终通过嘉能可进入特斯拉。