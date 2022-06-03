看惯了 AI、SaaS 以及金融科技类初创企业们的融资消息，本次，我们的关注点也终于转向了一个不那么常见的面孔——农业科技。

动点出海获悉，印尼家禽养殖解决方案提供商 Pitik 已于近日宣布完成了其 1400 万美元的 A 轮融资。这轮融资由 Alpha JWC Ventures 领投，现有投资者 MDI Ventures 及 Wavemaker Partners 参投。

据了解，在印尼，家禽养殖场在养殖效率、运管理营以及家禽收获和财务付款等方面面临着严重的问题，其家禽死亡率甚至会比全球平均水平高出 5 到 8 倍。而作为这种局面的另一种体现，由于禽类无法得到良好的生长管理，平均每家农场会遭受高达 20 亿印尼盾（约合 13.5 万美元）的收入损失。Pitik 正是在这样的背景下成立。

Pitik 由连续创业者 Arief Witjaksono 和 Rymax Joehana 于 2021 年年中时推出，旨在为印尼的家禽养殖户提供养殖支持。该公司指出，它正在建立印尼境内最大的家禽养殖者社区，从而为这些养殖群体提供从技术到融资再到供应链等一系列的端对端解决方案。

Pitik 称，通过其一站式农场管理解决方案，养殖户能有效提升其家禽生产效率。据介绍，在加入 Pitik 的生态系统后，养殖场会被配备相应的物联网设施，且养殖户也可以通过 Pitik 提供的 App 来对养殖场进行实时监控和即时响应。另一方面，除了技术，Pitik 也将会向农户提供优质的农业投入和融资服务，同时会以有吸引力的价格和有保障的付款条件承揽其家禽收获。

凭借这些服务，Pitik 表示其平台已经成为深受当地养殖群体信赖的合作伙伴。此外，Pitik 也进一步强调称，其技术已经被证明了有效性——同印尼普通养殖户相比，使用了 Pitik 服务的群体可以实现更高的效率。根据该公司提供的数据，其客户的家禽死亡率和饲料转化率较印尼全国平均水平相比能分别达到 50% 的降低和 12% 的提升。

随着新资金的注入，Pitik 表示将会继续推动其技术和自动化产品的开发以及公司团队的扩展。同时，Pitik 也计划在今年内将业务覆盖至整个爪哇，并在明年时进入更多其他地区。

最后，Pitik 也透露公司也正计划把业务扩展到诸如家禽产品加工和分销等的下游服务中。Pitik 联合创始人兼首席运营官 Rymax Joehana 称，“我们已经释放了家禽养殖业的上游商业机会。扩展到下游意味着我们可以帮助农民从价值链中获取更高的利润。这与我们的使命相一致，即在养殖的各个环节中都能成为农民的合作伙伴···”