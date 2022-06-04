上汽通用汽车别克品牌发布了全新品牌标识和面向未来的发展规划，并首发两款战略新车：别克 MPV 家族全新旗舰车型——GL8 世纪 CENTURY，以及别克首款通用汽车 Ultium 奥特能电动车平台纯电概念 SUV——Electra-X。

依托母公司双方与上汽通用汽车强大的体系支撑，从 2022 年到 2025 年，别克将在中国推出 12 款全新车型，包括 5 款全新一代电动车，发力 MPV、SUV 及轿车等主流新能源市场，且其中的 2 款奥特能平台电动车型将在今年与消费者见面。此外，别克还将引入多元化驱动系统，为消费者带来包括纯电动、全混、插混、轻混等多样化驱动选择；高端子品牌艾维亚将覆盖更多产品系列，助力品牌不断向上开拓高端细分市场。

全新别克 PURE Design 纯粹设计理念，以纯净（Purity）、超越（Unconventional）、精致（Refined）、动容（Expressive）为核心，去除繁琐，放大精华，以更纯粹、更智能、更自在的设计美学，达成高效智能与真实自然的和谐统一，满足新时代用户的审美与功能需求。新产品还将同步通用汽车在智能电动时代的多项优势科技，全面落地包括 Ultium 奥特能电动车平台、新一代 Super Cruise 超级辅助驾驶系统、全新一代 VCS 智能座舱等前瞻科技，并加速智驱、智联与辅助驾驶技术的更新迭代，将前沿科技快速转化为用户触手可及的智慧出行体验。

别克此次首发的两款战略车型——全新别克 GL8 世纪 CENTURY 和别克 Electra-X 奥特能平台纯电概念 SUV，都采用全新品牌标识、全新设计理念，荟萃前瞻科技，是新别克的实力印证。其中，GL8 世纪 CENTURY 在别克现有 MPV 布局之上再拓版图，以旗舰之势带领别克品牌开辟更高端、更豪华的 MPV 全新细分市场，新车将于年内上市。别克 Electra-X 概念车则是未来奥特能电动车平台别克纯电量产车型的预演，而 “Electra” 也将作为家族命名，运用于奥特能电动车平台别克量产车型系列。

作为别克 MPV 家族的全新旗舰车型，别克 GL8 世纪 CENTURY 是一款为新时代行业领军者、文化名流及高净值家庭打造的旗舰私享 MPV，它以科技定义豪华，将 MPV 尊贵出行体验提升到新的境界。该车秉承别克全新 PURE Design 纯粹设计理念，拥有 5230×1980×1867mm 的恢弘车身尺寸，并采用双色车身设计，彰显豪华尊贵气度。新车内饰则将 “细节致美” 的艺术设计、引领潮流的智能科技和匠心独具的尊贵体验深度融合，营造出殿堂之享的奢华 MPV 座舱氛围。一键可升降的豪华智慧幕墙系统，支持多模式智能投屏，为第二排乘客打造了奢华与静谧兼备的 “私享空间”。二排奢华座椅更宽大、更舒适，集合了多项行业首创科技，将带来前所未有的奢享体验与智能交互功能。座椅头枕首次内置 BOSE 超近场扬声器，有效提升后排聆听者的氛围感和临场感，营造媲美音乐厅的听觉享受。星空车顶打造出璀璨逼真的星空效果，为乘客带来超越想象的浪漫情境体验。新车上市后，别克 GL8 家族将形成 GL8 世纪 CENTURY、GL8 陆尊 ES 和 GL8 陆上公务舱三大产品矩阵，进一步夯实别克在 MPV 市场的领先优势和领导地位。

别克 Electra-X 是基于 Ultium 奥特能电动车平台开发的别克首款概念 SUV。该车深入洞察中国消费者对于智能纯电车型的需求，致力于打造更安全、更智能、更舒适、更有温度的新能源出行体验。别克 Electra-X 采用令人耳目一新的造型与设计，融合了科技感、未来感与运动感，是全新别克 PURE Design 纯粹设计理念在新一代别克电动车型上的生动演绎。它还同步引入通用汽车多项优势科技：更安全、更智能、更性能的奥特能电动车平台整合了通用汽车 26 年来的电气化经验和前瞻技术优势，赋予别克 Electra-X“生来更强” 的优秀基因；全新一代 VCS 智能座舱系统配备了行业顶尖的高通骁龙 8155 车载旗舰级芯片，搭载同级唯一 EYEMAX 30 吋一体弧面 6K 屏，支持 5G 连接，提供智能高效、无缝连接的多维驾乘体验；新一代 Super Cruise 超级辅助驾驶系统拥有独创的驾驶员注意力保持系统和厘米级高精度地图数据系统两大核心技术，并整合了高精度 GPS 定位等前沿智能系统，支持 OTA 升级，为驾驶者带来可靠、轻松、智能的崭新驾乘体验。