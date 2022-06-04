别克正式发布 Wildcat 电动概念车，以极具表现力的全新设计理念，展现加速迈入纯电动未来的坚定决心。Wildcat 电动概念车基于别克全新设计语言而精心打造，其设计风格将深刻影响未来量产车型。象征着别克品牌焕新进化的全新三色盾品牌标识居于车身前后，在北美市场上将于明年起在全新量产车型上应用。

别克-GMC 全球设计执行总监 Sharon Gauci 表示:“别克品牌向来立足当下，着眼未来。Wildcat 电动概念车不仅引领了品牌未来的设计发展方向，更展现出我们对纯电动未来无限可能的倾力探索。” 不仅于此，这款 4 座电动概念轿跑车通过低矮宽阔的车身形态与新颖的车身比例，带来极具力量感的流畅外观。一体式挡风玻璃向两侧延伸，与车身侧窗有机结合。压低的车顶线条让座舱与整车轮廓更显动感流畅，凌厉张扬。

别克全球设计总监 Bob Boniface 表示：“环视车身，你会感觉它时刻都蓄势待发。它象征着别克的品牌设计从线条的勾勒进化成为型面的交织，这种精益求精诠释了品牌全新的雕塑美学设计。”

更多外观设计亮点包括：

· 别致的半回转式车门便于进出座舱。

· 独特的铝制饰件无缝融于车内座椅。

· 前脸大灯应用创新的 micro-LED 智能光幕技术和高清投影透镜。

· 刀锋式尾灯嵌于车顶帆板中，以水平勾型灯收尾，与前部大灯呼应。

· 掀背式尾门玻璃上的 “充电状态” 指示灯独具设计巧思。

· 灵感汲取自喷气式飞机的 18 辐条 “涡轮” 轮毂。

Boniface 表示：“Wildcat 电动概念车的美学细节会随着你的目光游移逐渐显现。品牌深厚的设计积淀让它的优雅恒久不移，最尖端的行业科技助你行以致远。”

进入 Wildcat 电动概念车内部，座舱内充盈的温馨舒适感油然而生。座舱集成多项创新技术以打造舒适愉悦的乘坐体验。别克外观与内饰设计经理 Therese Pinazzo 表示：“Wildcat 电动概念车的内饰设计重在体现与驾乘者的情感共鸣。通过简洁而优雅的造型线条，营造均衡、和谐的设计之美与温馨的车内氛围。”

中控台设计气场强大，由仪表盘的底部延伸至后座区域，并强化了概念车内部的 2+2 座布局。别具匠心的细节图案是内饰点睛之笔，对比配色设计更带来视觉上的悬浮感，增强了座舱的轻盈之姿，并使之更显宽敞。内饰色彩在打造座舱温馨舒适感方面亦功不可没。墨绿色内饰点缀以拉丝及抛光铝饰件，包括安全带在内的活力橙色元素强化了视觉上带来的独特与愉悦感。

其它内饰元素包括带有悬浮式效果头枕的运动座椅，以及融合轻量化设计的全新平底方向盘设计。仪表盘集成的流线型触控屏，是座舱智能交互与车载娱乐系统的中心。中控台还设有一个辅助屏幕。

Wildcat 电动概念车融合人工智能、生物识别和芳香疗法，是真正面向未来打造的功能化座舱平台。当驾驶者出现心率加速的情况时，能自动识别并调整车辆内部设置，帮助驾驶者平缓情绪。例如，当 “禅意” 模式启动时，Wildcat 会自动调暗座舱灯光，并启动车内的芳香疗法与座椅按摩功能。这款概念车的设计初心，意在着力探索未来设计、科技，乃至纯电出行新体验的无限可能。

“我们正处于真正的转型变革之际，而 Wildcat 概念车则深刻地诠释了我们的愿景。”Gauci 表示，“在我们迈向纯电动未来的关键时刻，它将翻开别克深厚设计历史的全新篇章。”

近 70 年来，Wildcat 这个名字专属于代表着创新、进化，突破设计和科技极限的别克概念车。正如今天的 Wildcat 电动概念车，1953 年推出的首款 Wildcat 展车也预示了别克当时面向未来的设计方案。Wildcat II 和 Wildcat III 概念车则分别于 1954 年和 1955 年问世。这几款车型的设计工作均由传奇设计师 Harley Earl 主持。1985 年，又一款 Wildcat 概念车正式亮相。凭借在当时极具未来感的造型设计，这款中置发动机的四驱超级跑车向世界展示了别克全新的发动机技术。