梅赛德斯-奔驰展示了其新一代 SUV 车型 GLC。仅使用电动驱动器，这意味着至少是 48 伏的轻度混合动力车。还有三款插电式混合动力车，每款的续航里程都超过 100 公里。根据新闻稿，这三款插电式混合动力车的核心是新电池，这是梅赛德斯-奔驰内部开发的。总容量 31.2 千瓦时；汽车制造商没有指定可用容量。

这意味着 GLC PHEV 的最大直流充电功率可选 60 kW。即使电池没电，也应该可以在 30 分钟左右充电。在交流电方面，根据市场情况，标配 11 kW 充电器。梅赛德斯没有在新闻稿中说明充电时间，但使用合适的充电站或壁挂箱应该会略少于三个小时。

由于提高了电池的功率密度，直流充电也可以提高电芯内的温度，并且新电池有自己的内部冷却系统。与其前身不同，电池管理系统因此可以独立于内部空调调节工作温度。这应该会改善直流充电曲线和连续运行状态。

所有型号的电动机输出（永久励磁内转子同步电机）均为 100 kW，梅赛德斯表示最大扭矩为 440 Nm。这使得 GLC 可以仅靠电力驱动高达 140 公里/小时。与电动机一样，电力电子设备已集成到变速箱外壳中。这意味着该系统需要更少的安装空间并简化了在不来梅以及未来辛德芬根汽车工厂的组装工艺。

除了更高的纯电续航，“更多的电动驾驶体验” 是开发目标之一。奔驰声称已经改进了混合动力驾驶计划——电动驾驶模式会自动安排在路线中最合理的路段。电动驾驶体验（和驱动系统的效率）也将通过新的、独立于真空的机电制动助力器得到改善。根据驾驶情况，这会自动控制液压制动和能量回收之间的灵活切换——这是为了实现最佳的能量回收。该系统旨在更频繁地利用最大回收功率，与电力驱动功率一样，为 100 kW。

驱动器的电气部分与两个汽油发动机或柴油发动机相结合。在所有情况下，这些都是两升四缸发动机，而六缸发动机也被挑选出来用于轻度混合动力车。在 GLC 300 e 4MATIC 中，汽油发动机产生 150 kW，系统输出为 230 kW。GLC 400 e 4MATIC 的汽油功率为 185 kW，梅赛德斯表示的系统输出为 280 kW。GLC 300 de 4MATIC 的系统输出功率为 245 kW，其中柴油贡献了 145 kW。

柴油 PHEV 的最高系统扭矩为 750 Nm，而汽油车型则分别为 550 和 650 Nm。所有型号的最高时速均超过 217 公里/小时。两种汽油车型的 e-range 为 104-120 公里。对于柴油，它是 102 到 117 公里。当涉及到底盘时，插电式混合动力车在后桥上获得空气悬架和水平控制作为标准配置。完整的 Airmatic 系统需额外付费。与电动 EQE 和 EQS 一样，GLC 也有后桥转向，但这里只是作为一种选择。后桥上的转向角高达 4.5 度。这将转弯圆减少 90 厘米至 10.9 米。

在车身方面，新 GLC 的长度增加了 6 厘米，达到 4.71 米。车子甚至从后视镜到后视镜都变窄了一些，高度也差不多。高达 600 升的行李箱变大了 50 升。在内部，GLC 沿用了当前奔驰的设计：中央显示屏，在这种情况下为 11.9 英寸，在内部设计中占主导地位，驾驶员的液晶显示屏必须为 12.3 英寸。用于导航的 MBUX 增强现实作为可选附件提供：摄像头捕捉车辆前方的环境。中央显示屏显示运动图像并叠加虚拟对象、信息和标记。例如，这包括交通标志、转弯指示、车道变更建议和门牌号码。

由于 GLC 过去经常被用作牵引车，梅赛德斯表示它在新版本中也强调了这一点的改进。插电式混合动力车最多可牵引 2 吨，轻度混合动力汽油 2.4 吨和轻度混合动力柴油 2.5 吨。在所有情况下，牵引杆负载均为 100 公斤。开发人员还专注于声学舒适度，因为配备更大电池的插电式混合动力车有望显著提高电动驾驶用量。一个例子：GLC 现在配备了后视镜——而不是以前的三角镜。除其他外，梅赛德斯确定了后视镜在外门板上的最佳位置，并在空气动力学方面改进了后视镜外壳和后视镜底座。

“凭借其高水平的乘坐舒适性和令人信服的整体声学效果，GLC 是一款出色的长途伴侣，驾驶乐趣无穷，” 集成整车负责人 Jörg Bartels 说。“新款 GLC 具备梅赛德斯-奔驰 SUV 的所有特质：在道路上毫不妥协的操控安全性、出色的驾驶动态以及在越野时的卓越性能。”