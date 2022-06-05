保时捷参与了克罗地亚电动汽车制造商 Rimac 的另一轮融资。作为 5 亿欧元 D 轮融资的一部分，保时捷将向 Rimac 投资数百万欧元。根据保时捷的公告，新一轮融资由软银愿景基金 2 牵头。金融业的另一位新投资者是高盛资产管理公司。

然而，保时捷并没有通过新的融资增持股份，只是防止其被稀释：交易完成后，保时捷仍持有 Rimac 集团约 20% 的股份。公司创始人兼首席执行官 Mate Rimac 仍然是持股最多的股东。Rimac 集团打算将新资本投资于扩大大批量项目的生产。它还计划仅在今年就雇用 700 名额外员工。

“我们很高兴 Rimac 获得了新的知名投资者，我们对这家令人兴奋的公司的进一步发展持乐观态度，” 保时捷股份公司执行董事会副主席兼财务和 IT 执行董事会成员 Lutz Meschke 说。“随着新投资者的加入，Rimac 正在进一步扩大其在电动汽车领域的地位，从而成为保时捷更强大的合作伙伴。”

去年，Rimac 从大众集团手中收购了布加迪品牌。Rimac 集团持有这家名为 Bugatti-Rimac 的合资企业 55% 的股份，保时捷持有 45% 的股份。如前所述，保时捷也是 Rimac 集团的股东。