在梅赛德斯-AMG Project One 概念首次亮相近五年后，我们终于看到了梅赛德斯-AMG One 的最终生产形式。备受期待的 Affalterbach 超级跑车是 F1 历史上最成功的车队之一，它忠实于概念设计，同时保持了赛车运动衍生混合动力系统的承诺，总输出功率为 1,049 马力（782 千瓦/1,063 PS）。

梅赛德斯-AMG One 看起来与 2017 年的概念几乎相同，仔细观察会发现后端经过了轻微的重新设计，LED 尾灯上方的唇缘更加突出，而容纳 F1 风格三排气管的大型扩散器也有一些不同。其他变化包括可拆卸的碳纤维发动机罩，它集成了大型 NACA 进气口和更大的后视镜。最明显的变化与具有空气动力学碳纤维罩盖的新型 10 辐锻造铝轮毂有关。这些车轮是专为超级跑车设计的，但在典型的奔驰时尚中，还有可选的 9 辐镁锻造车轮，具有专利的仿生设计和相同的部分覆盖。

主动、液压控制的空气动力学可以设置为三种不同的设置。“Highway” 一般用于封闭式百叶窗、伸展的前襟翼和缩回的尾翼，而 “Track” 由于折叠的前襟翼、打开的百叶窗、完全伸展的尾翼和前悬架降低了 37 毫米，后悬架降低了 30 毫米。最后，“Race DRS” 低阻力模式只需按一下按钮即可将下压力降低 20%，这样您就可以在前往下一个转弯之前轻松超越对手。当驾驶员踩刹车或检测到横向加速度时，此功能会自动停用。

E Performance 品牌的混合动力系统总输出功率为 1,049 马力（782 千瓦/1,063 马力），包括一台内燃机和四台电动机。配备电动涡轮增压、四个顶置凸轮轴、11,000 rpm 转速限制、直接喷射和端口喷射的中置 1.6 升 V6 来自梅赛德斯的 F1 单座赛车. 仅燃油系统就产生 566 PS（422 kW / 574 PS），对于如此小容量的电机来说，这是一个巨大的数字。电机方面，一台安装在曲轴上，增加 161 马力（120 千瓦/163 马力），另一台集成在涡轮增压器中，提供 121 马力（90 千瓦/122 马力），前桥上的双电机产生组合 322 PS（240 kW / 326 PS）。AMG 声称，混合动力 V6 的响应速度明显快于自然吸气 V8，电动涡轮增压可在低转速下实现更高的扭矩。

这款超级跑车的后桥采用混合动力，配备全新的集成锁差速器的七速手自一体变速箱，而前桥则完全由双电机驱动。AMG Performance 4Matic+全可变全轮驱动系统和前桥上的扭矩矢量提供了最佳牵引力。此外，前部电动机在减速过程中可回收高达 80% 的能量，有助于为具有直接冷却系统的高性能轻型锂离子电池充电。该电池的容量为 8.4 kWh，续航里程为 18.1 公里（11.3 英里），同时可以使用集成的 3.7 kW 车载充电器进行充电。

驾驶员可以使用六种驾驶模式：Race Safe（正常运行优先考虑电动机）、Race（混合动力运行，ICE 持续运行并保持全电动范围）、EV（零排放全电动模式）、Race Plus（混合动力、主动空气动力，降低底盘，调整牢固），Strat 2（最大功率和最激进的底盘设置，仅适用于赛道）和个人（自定义设置）。Race Start 功能允许在 7 秒内加速 0-200 公里/小时（0-124 英里/小时），而 AMG 没有透露 0-100 公里/小时（0-62 英里/小时）的数字。至于最高速度，它被电子限制在 352 公里/小时（219 英里/小时）。

为了使源自赛车运动的混合动力系统符合严格的 EU6 废气排放法规，梅赛德斯增加了四个预热金属催化转化器、两个陶瓷催化转化器、两个汽油微粒过滤器和一个钛合金后消音器。

梅赛德斯-AMG One 基于碳纤维硬壳式底盘，采用铝制前后副车架，而发动机和变速箱则具有承重功能。避震悬挂在每个车轴上有五个连杆和两个可调节的悬挂支柱。可以在 Comfort、Sport 和 Sport+ 设置中指定，后者将前部降低 37 毫米（1.5 英寸），后部降低 30 毫米（1.2 英寸），有利于操控和空气动力学。还有一个前桥提升功能，用于在坡道或减速带上行驶。

轻质车轮采用定制的 Michelin Pilot Sport Cup 2R M01 轮胎，前轮尺寸为 285/35 ZR19，后轮尺寸为 335/30 ZR20。轻量级 AMG 碳纤维陶瓷复合制动系统包括 398 毫米（15.7 英寸）前盘和 6 活塞卡钳和 380 毫米（15 英寸）后盘和四活塞卡钳。所有四个圆盘都是内部通风和穿孔的。

梅赛德斯设计师为内饰选择了形式遵循功能的设计，确保一切都在需要的地方。两个赛车风格的座椅在中央通道上方合并，看起来像是碳纤维硬壳式车身的延伸，而它们的靠背可以调节到两个位置。带换档灯和集成按钮的 F1 式方向盘可电动调节，踏板箱和乘客脚踏板可机械调节，因此您可以找到最佳驾驶位置。

舒适设施包括两个 USB 端口、两个用于数字仪表盘和信息娱乐触摸屏的独立式 10 英寸显示器、气候通风口和一个数字后视镜，由于没有后挡风玻璃，因此可以显示 MirrorCam 的实时镜头。在材料方面，到处都是裸露的碳纤维，并结合了 Nappa 皮革和黑色 Dinamica 超细纤维内饰和金属装饰。

梅赛德斯-AMG 将生产 275 辆 One，并且已经以每辆 272 万美元的价格售罄。这款超级跑车将于 6 月 23 日至 26 日在英国举行的 2022 年古德伍德速度节上首次公开亮相。梅赛德斯-AMG One 将与阿斯顿马丁 Valkyrie 和戈登默里 T.50 等车型竞争配备 V12 发动机和运动更注重赛道的型号，与 AMG 的一刀切方法不同。