锐思智芯于今年初完成近 2 亿元人民币 A 轮融资，巡星投资（OPPO 旗下投资公司）和同创伟业联合领投，虹软科技、舜宇光学产业基金、耀途资本、深圳天使母基金、联想创投、清科创投跟投。锐思智芯创始人邓坚表示，本轮融资将用于 IoT 领域的横向布局与纵向落地，以及产品研发迭代。

相较于传统图像传感器（CIS）和单一事件传感器（EVS），锐思智芯采用目前业界最先进的创新像素结构设计，2021 年 9 月在全球首次推出 Hybrid Vision 融合视觉传感芯片 ALPIX-Pilatus，延续图像功能的同时，发挥事件功能高帧率、高动态范围、低功耗、低数据冗余的优势，帮助机器和设备 “看” 得更好、更智能，助力 IoT、手机、安防、汽车等行业降低系统成本，拥有极强的商业前景和应用空间。

邓坚表示，凭借团队在研发、供应链产能保障领域的能力，计划 2022 年底前实现两款融合视觉芯片小批量产，分别瞄准移动端高端成像和 IoT 领域，此外还将通过 IP 授权、提供视觉解决方案等扩大对外服务。

作为本轮领投方之一，巡星投资负责人乔雨婷表示，锐思智芯的 Hybrid Vision 视觉方案实现了 CIS 与 EVS 的融合互通，解决了跨模态图像的配准难题，兼具低功耗、低延迟、隐私保护等特性，是 EVS 技术的发展方向。巡星投资致力于支持全球的先进技术企业，希望后续双方的合作可以为用户带来更好的产品体验。

同创伟业董事总经理胡庆平表示，EVS 技术是为机器视觉而生的传感器，应用前景非常明朗。锐思智芯集结了高端芯片、机器视觉、人工智能、软硬件背景的优秀团队，产品在 IoT、手机、安防及汽车领域前景可期。

舜宇产投总经理肖朝君表示，舜宇产业基金立足舜宇光学科技平台，致力于关键创新技术布局，锐思智芯核心团队作为 EVS 早期研究者，对电路设计、制造工艺理解深入，是推动 EVS 产业化的重要力量。EVS 产业化之路需要与锐思智芯等上下游伙伴共建生态，推进算法、模组方案及应用研究，实现手机、VIoT、AR/VR、汽车传感领域的解决方案落地。

虹软科技表示，锐思智芯核心团队具备丰富的图像传感器和数模转换电路设计经验，研发的融合视觉技术具有革命意义的创新性，从硬件底层为计算机视觉行业带来了新的变革，为众多需要应用机器视觉解决方案的场景提供了新的解题思路，相信未来在消费电子，汽车以及机器人等领域具备非常大的应用前景。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。