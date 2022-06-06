科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2022.05.30-2022.06.05）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

通常意义上来说，每当人们提起创业投资的时候，那些拥有高技术含量或者具有足够噱头的领域往往会更容易成为关注焦点所在。然而，作为创业的本质所在，除了那些代表着未来方向的前沿范畴，它所要去面对的问题却也会来自于当下和身边，比如上周所报道的 Pitik——一家以帮助养殖户解决养鸡问题的初创公司。

Pitik 由连续创业者 Arief Witjaksono 和 Rymax Joehana 于 2021 年年中时在印尼地区推出，旨在为印尼的家禽养殖户提供养殖支持。而作为 Pitik 的成立背景，据介绍，在印尼，家禽养殖场在养殖效率、运管理营以及家禽收获和财务付款等方面正面临着严重的问题，其家禽死亡率甚至会比全球平均水平高出 5 到 8 倍。同时，由于禽类无法得到良好的生长管理，平均每家农场会遭受高达 20 亿印尼盾的收入损失。因此，Pitik 表示希望把自身打造成印尼境内最大的家禽养殖者社区，从而为这些养殖群体提供从技术到融资再到供应链等一系列的端对端解决方案。

据了解，一方面，Pitik 会为所服务的养殖场提供相应的物联网设施和配套监控应用。另一方面，Pitik 也会向农户提供优质的农业投入和融资服务，并以有吸引力的价格和有保障的付款条件承揽其家禽收获。作为其结果，Pitik 表示，使用了其服务的群体可以实现更高的效率——根据该公司提供的数据，其客户的家禽死亡率和饲料转化率较印尼全国平均水平相比能分别达到 50% 的降低和 12% 的提升。

目前，在成立不到一年后，Pitik 也迎来了其 1400 万美元的 A 轮融资。除了常规的既有业务发展规划，Pitik 也透露接下来也正计划把业务扩展到诸如家禽产品加工和分销等的下游服务中，继而 “在养殖的各个环节中都能成为农民的合作伙伴”···

好了话不多说，让我们进入本周正题。

Dedoco 完成 300 万美元融资：Dedoco 由 Daphne Ng 和 Ernie Teo 成立于 2020 年，是一家位于新加坡的文档管理即服务（DMaaS）基础设施提供商，主要业务是基于区块链技术不可篡改和可溯源的特点满足用户对数据的随时性追溯查证，从而有效保护数据隐私和文档安全性。

据介绍，在过去的 12 个月里，Dedoco 在全球范围内持续开展扩张活动。目前，该公司在澳大利亚、新加坡、马来西亚、泰国等地均有业务。下一步，Dedoco 会将目光投向美国等市场。

Dedoco 表示，当前市面上同类型的解决方案还尚未完善，Dedoco 采取了去中心化管理的方式，通过赋予用户高效稳定的内部文档管理工具（应用程序）实现对数据和文档等的多重保护，进而帮助用户企业尽可能多地规避安全风险。此外，Dedoco 还支持多平台同步和可信验证。据介绍，这不仅可以帮助用户解决眼下所面临的痛点，还能助力用户企业的 web3 发展。

Astro 完成 6000 万美元融资，老虎基金领投：Astro 由 Vincent Tjendra 成立于 2021 年 9 月，总部位于印尼首都雅加达，其闪送解决方案聚焦于服务印尼国内尚处于发展早期的电商市场。

在印尼，电商市场的数字化普及率为 10%。而作为零售业的大部头，百货商店此前的电商渗透率仅为 0.4%。受疫情影响，网购变得更为流行，全行业的数字化普及率随之上升。有预测称，到 2025 年，印尼的网购市场有望突破 60 亿美元的行业估值。

据介绍，Astro 旗下的同名 APP 简单易用，功能齐备，且适用于各个年龄段。用户在 Astro App 下单成功后，平均只需等待 15 分钟就能收到商品。与此同时，需要更换或者有损坏等问题的商品在 15 分钟内也可以得到来自平台的妥善处理。

Privyr 完成 600 万美元 A 轮融资：Privyr 由 Aaron Lim 创立，总部位于新加坡，是一家面向中小微企业和个体销售人员的移动化解决方案供应商，旨在通过解决销售过程中的沟通痛点来提升用户体验并助力提高其销售转化率。

Privyr 表示，销售人员每天要应对大量信息，市面上常规的替代解决方案是借助聊天机器人自动回复来减轻人工负担。而 Privyr 为使用智能手机开展业务的销售人员专门打造了一款 APP，用以帮助用户管理日常工作流程。

HitPay 获得 1575 万美元融资：HitPay 由 Aditya Haripurkar 创立于 2016 年，总部位于新加坡，是一家全栈式零代码支付平台，主要通过从平台交易中收取 1% 的手续费获得盈利。HitPay 的愿景是为市场提供一套方便易用且价格合适的数字支付解决方案。

HitPay 表示，当前东南亚地区乃至全球市场上的信息基础设施资源还不够充分，中小企业能享受到数字服务尚且不足，而自身提供的数字支付解决方案将帮助中小企业提高经营效率、扩大发展规模，进而有机会接触并服务于更多用户。

这家印尼养鸡初创公司获得了 1400 万美元 A 轮融资：Pitik 由连续创业者 Arief Witjaksono 和 Rymax Joehana 于 2021 年年中时推出，旨在为印尼的家禽养殖户提供养殖支持。该公司指出，它正在建立印尼境内最大的家禽养殖者社区，从而为这些养殖群体提供从技术到融资再到供应链等一系列的端对端解决方案。

Pitik 称，通过其一站式农场管理解决方案，养殖户能有效提升其家禽生产效率。据介绍，在加入 Pitik 的生态系统后，养殖场会被配备相应的物联网设施，且养殖户也可以通过 Pitik 提供的 App 来对养殖场进行实时监控和即时响应。另一方面，除了技术，Pitik 也将会向农户提供优质的农业投入和融资服务，同时会以有吸引力的价格和有保障的付款条件承揽其家禽收获。

对话萃弈：激烈竞争下，CTV 订阅服务的广告化转型已成为大势所趋：虽然在此前很长一段时间里都在尝试去广告化的盈利模式，自年报后的股价暴跌以来，这种一度被排斥的做法却成为了悬在 Netflix 头顶上方为数不多的一根救命稻草。到了本月早些时候，随着 Netflix 计划在今年年底前推出附带广告的低价订阅模式消息的传出，这一 “妥协” 也即将走向其尾声阶段。尽管这样的结局多少有些出人意料，但从某种角度上来说，Netflix 正在面对的也并非是一种偶然。

广告科技公司萃弈（The Trade Desk）创始人兼首席执行官 Jeff Green 向动点出海强调，在此之前，萃弈便预测过订阅制的联网电视（CTV）服务将开始转型，转而引入支持广告的订阅模式。“因为市场上争夺新用户的竞争过于激烈，优质内容的 ‘ 军备竞赛’成本太高，并且大多数消费者希望可以选择通过观看广告来 ‘ 支付’内容费用。”