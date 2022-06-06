根据 Canalys 发布的最新数据，2022 年第一季度，全球可穿戴腕带设备出货量下降 4%，跌至 4170 万部。与此同时，市场从腕带手环到腕带手表的转变仍在继续。腕带手表（包括基础手表和智能手表）占本季度所有可穿戴腕带设备发货量的 76.6%，增长 15%，达到 3200 万部。继前五个季度后，基础手环出货量遭遇了第六次下降，下跌了 37%。在 2019 年第四季度出货量达到 2790 万部后，基础手环发货量便一路下跌，这是首次跌至 1000 万部以下。虽然腕带手表出货量的增加有助于抵消基础手环的下降，但仍然无法避免整个可穿戴带设备市场下滑的趋势。

基础手表的兴起加速了市场从腕带手环到基础手表的转变。基础手表运行的是基础实时操作系统，但缺乏第三方应用程序的支持，而智能手表运行的是具有第三方应用程序支持的成熟操作系统。Canalys Research 分析师 Sherry Jin 表示：“相较于手环形态，消费者更青睐手表形的腕上设备。手表形态拥有更大的显示屏、更丰富的功能和更长的电池寿命，所以他们认为手表能够更好地满足其健康情况跟踪和数字生活方式需求。基础手表的定位是从基础手环升级后更加物美价廉的产品，其目标用户是对可穿戴设备功能有着越来越高期望，但对价格依旧敏感的消费者。”

根据 Canalys 于 2022 年 4 月开展的消费者调查，在来自四个西欧市场的 4000 名受访者中，有 34% 的人表示他们打算在未来 12 个月内购买智能手表，而 17% 的人会选择运动手环。智能手表是西欧消费者最受欢迎的智能手机配套设备。此调查结果证实了 Canalys 的预测，即未来的消费者需求将从腕带手环转向腕带手表，这可能会影响小米和 Fitbit 等仍在大量销售基础手环的厂商。

得益于市场对 Watch Series 7 的强劲需求，苹果在腕带手表领域依然保持领先地位。Canalys 分析师 Cynthia Chen 表示：“尽管增长了 53%，三星还是被华为击败，位列第三。虽然腕带手环和手表的设备组合有所改善，但随着智能手机业务的削减，华为的出货量仍呈下降趋势。小米因其 Mi 和 Redmi 基础手表的全球供应量日渐充足，因而超过了 Garmin，位列第四。”

尽管市场形势严峻，但苹果、三星和 Garmin 的出色表现证明，市场对高级智能手表的需求依然强劲。Chen 补充道：“全球通货膨胀率的上升将导致消费者取消在非必需品方面的支出。但如今，智能手表已经成为许多用户保持健康和随时接受消息所依赖的工具，因此 2022 年，它仍将具有增长潜力。”