根据 CINNO Research 发布的统计数据，2022 年 4 月以半导体、光电显示、线路板、消费电子与新能源五大主要新兴科技行业（含台湾）总投资额达 12510 亿人民币。该机构预测，2022 年中国（含台湾）新能源行业投资金额将超 5 万亿人民币，同比增长超 240%。

根据 CINNO Research《中国五大新兴科技行业月度投资报告》中数据显示，2022 年 4 月以半导体、光电显示、线路板、消费电子与新能源五大主要新兴科技行业（含台湾）总投资额达 12510 亿人民币。

其中，新能源项目投资金额高达 9,538 亿人民币，占比约 76.2%；半导体项目投资金 1,649 亿人民币，占比约 13.2%；光电显示项目投资金 699 亿人民币，占比约 13.2%。新能源产业已经成新兴科技产业的重点投资领域。

新能源行业内部资金细分流向来看：

2022 年 4 月中国（含台湾）新能源行业内投资资金主要流向风电光伏，金额约为 4566 亿人民币，占比约为 47.9%，环比下降 2.1%；锂电池投资总额 2873 亿人民币，环比增长 209%。储能投资总金额 1739 亿人民币，环比增长 313%；氢能投资总额 270 亿人民币，环比增长 62.7%。

2022 年 4 月中国（含台湾）光伏投资资金主要流向硅片硅棒，金额约为 903 亿人民币，占比约为 51.6%。此外 2022 年 4 月中国（含台湾）风电投资资金主要流向全产业链项目，金额约为 1298 亿人民币，占比约为 80.1%。

2022 年 4 月中国（含台湾）锂电池投资资金主要流向锂电池芯模组，金额约为 1221 亿人民币，占比约为 42.5%。同时从地域分布来看，投资资金分布区域主要在湖北、四川与甘肃为主，三个地区总体占比约为 60.5%。

2022 年 4 月中国（含台湾）储能投资资金主要流向抽水蓄能，金额约为 1739 亿人民币，占比约为 100%。同时从地域分布来看，投资资金分布区域主要在新疆、湖北与福建为主，三个地区总体占比约为 68.1%。

2022 年 4 月中国（含台湾）电动车行业内投资资金主体为比亚迪汽车，金额约为 44.6 亿人民币，占比约为 49.1%。同时从地域分布来看，投资资金分布区域主要在安徽、重庆与浙江为主，三个地区总体占比约为 96.7%。

而刚在 6 月 1 日，国家发改委等部门印发《“十四五” 可再生能源发展规划》。规划中提到，目标到 2025 年，可再生能源年发电量达到 3.3 万亿千瓦时左右。“十四五” 期间，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过 50%，风电和太阳能发电量实现翻倍。

CINNO Research 统计数据显示，截止至 4 月份，2022 年 1-4 月新能源行业投资金额已达 2.3 万亿人民币，已超 2021 年全年投资额。CINNO Research 预测，2022 年中国（含台湾）新能源行业投资金额将超 5 万亿人民币，同比增长超 240%。