即将到来的 6 月份将会是下半年汽车消费的开启时刻，毫无疑问会是一场激战。虽然疫情对于汽车消费有所影响，但是各大厂商都卯足了劲推出自己的新品，并将之推向市场，希望在汽车消费政策刺激下，带来更好的销售表现。

中国是全球最大的新能源汽车市场。我们在本篇里盘点了具有代表性的新能源车型。需要指出的是，排名不分先后，另外这两个月是新车密集发布上市时期，盘点的车型肯定不会很全，希望大家继续关注动点科技的新能源车频道，我们会持续跟踪报道。

腾势 D9，是一款集豪华、智能、动力、安全于一身的中大型高端新能源 MPV。新车采用腾势全新的设计语言π-Motion——π即美学理性思考，Motion 是新豪华势能感受，重新定义划时代新豪华美学。整车尺寸长宽高分别为 5250/1960/1920mm，轴距为 3110mm，在保证乘坐空间的同时，兼顾乘客的进出便利性。腾势 D9 拥有 30 项 MPV 细分市场首发、领先及独有的优势配置，以 “设计、乘坐、智慧、驾驭、安全” 五大豪华，为用户带来新豪华体验, 开启高端 MPV“新势界”。腾势 D9 致力于打造最好开的新能源豪华 MPV。搭载了当前市场极具优势的 DM-i 超级混动技术，和 e 平台 3.0 技术。DM-i 超级混动版综合续航 1040km，纯电续航最大 190km，可油可电，续航无忧，百公里亏电油耗低至 5.9L，并配备 80kW 直流快充，30%-80% 充电时间仅需 25 分钟；EV 动力系统基于 e 平台 3.0 打造，搭载八合一电动力总成、宽温域热泵系统、比亚迪王牌技术刀片电池等，CLTC 最长续航可达 600+km，充电 10 分钟续航 150km，30%-80% 充电时间 30 分钟，轻松解决用户的里程焦虑，带来更安全无忧的电动出行体验。

理想 L9 将增程式的技术进一步优化，搭载 1.5T 的四缸机增程器，从而更好地去抑制振动、噪音。与此同时，全新的增程器为新晨动力生产的 1.5T 四缸发动机（代号 CE15），该发动机为 CE16 的缩缸版本，而 CE16 曾搭载于东风风神 AX7、东风风行 T5、猎豹 Mattu 和华晨中华 V7 等车型。不仅如此，L9 的驱动电机则来自长城蜂巢动力，最大功率 300KW，最大扭矩 600Nm，0-100 公里加速仅为 5.8 秒。在搭配 44.5KW 电池组时，该车纯电续航里程可达 250 公里，综合续航里程可超过 1000 公里。

2022 年比亚迪唐 EV 的车身尺寸提升，且前脸采用当下比亚迪王朝系列纯电车型的家族化设计；内饰则沿用比亚迪王朝系列纯电车型的设计思路，舒适性、科技感提升。另外在智能化方面，2022 款唐 EV 具备 L2+级别的驾驶辅助能力，同时搭载了并线辅助、车道偏离预警、车道保持、全速自适应巡航等配置。此外，新车搭载升级的 DiLink 4.0(5G) 智能网联系统支持 5G 速联，支持语音交互功能。三电核心上，新款唐 EV 搭载 108.8kWh 的刀片电池，单电机长续航版本，CLTC 工况下续航达 730km，主打性能的双电机四驱版本，CLTC 续航 635km，而另外一个搭载稍小电池的两驱版本，CLTC 续航也可达到 600km。性能方面，2022 款唐 EV 高性能版车型搭载了最大功率 180kW+200kW 的双电机，0-100km/h 加速仅 4.4 秒。

路特斯 ELETRE 内饰风格简洁并充满科技感，ELETRE 拥有 5 个数字仪表+2 个流媒体后视镜，5 个数字仪表分别是中控中央的 15.1 英寸的悬浮式 OLED 多媒体触控屏，具有 10 亿色的车载显示；主驾驶与副驾驶前方均配备了长条形全液晶显示器；另外，新车还有 AR HUD 显示系统，后排则配备了一个可翻折的 9 英寸中央屏幕。音响为英国 KEF 品牌，有两种可供选择的配置：15 个扬声器的 1380 瓦系统，以及 23 个扬声器的 2160 瓦系统。车机芯片采用了高通骁龙双 8155 芯片，搭载千兆以太网，支持 5G 网络以及蓝牙 5.2 技术。同时，整车支持 UWB 数字钥匙，能使用手机解锁车辆。提供超过 100kWh 的电池组，WLTP 工况下续航里程约 600 公里。充电方面，在理想情况下（350kW 充电速率），新车可实现充电 5 分钟续航 120 公里（WLTP），充电 20 分钟续航 400 公里（WLTP）。底盘方面，新车将搭配 48V 防倾杆、前后独立空气悬架、后轮转向等配置，极大的保证了车辆的操控性能。动力部分，Eletre 搭载了高功率高扭矩电机，分别布置于车身前后，最大功率近 1000hp；传动系统方面，新车在后桥电机上匹配了两挡变速箱，再加上电控四驱系统，官方称 0-100km/h 加速时间仅为 2.95 秒，0-200km/h 加速时间小于 12 秒。它具备五种驾驶模式，分别为 Range,Tour，Sport，Off-Road 和 Individual。不同模式下转向、减震器、动力系统和加速踏板响应等功能的设置也会不同。

零跑 C01 将搭载最大输出功率 400kW 的双油冷电机，拥有 “3 秒级”0-100km/h 加速能力。续航方面，新车将量产 CTC 技术（将电池直接布置到底盘内），配备 90kWh 容量的三元电池包，CLTC 工况下续航里程达到 717km。三分屏的设计很好地兼顾车上各驾乘人员的使用需求。配置上还提供镀膜全景天幕、全皮包裹的车门内板、NAPPA 真皮座椅、后排老板椅，以及大面积的麂皮绒顶棚等。在续航及车型版本方面，零跑 C01 共推出 500 标准续航版、606 长续航版、717 超长续航版及 630 Pro 性能版、630 Pro+高性能版 5 个配置版本。零跑 C01 还率先搭载 OPPO 智能车联，可在智能手机、OPPO Watch 或 iWatch 实现一键寻车、开关车内空调等远程控车功能。

哪吒 S 耀世版将于 2022 年 6 月 6 日开启预售。新车基于全新架构打造的中大型轿车。动力上，提供增程和纯电两种类型，增程版续航超过 1100km，纯电版续航 715km。溜背式设计、隐藏式门把手，让整车的风阻系数降低到 0.216Cd。双 5 辐低风阻轮毂，展现出不错的运动氛围。尾部，纤细贯穿式尾灯组，提高整体尾部的视觉效果。动力方面，新车提供增程式混动系统和纯电版动力系统。增程式混动版搭载发动机+双电机四驱系统，NEDC 综合续航超过 1100km。纯电版搭载单、双电机驱动系统，0-100km/h 加速时间最快为 3.9s，CLTC 续航为 715km。

几何汽车旗下精品纯电 SUV 几何 E 正式开启预售。此次共推出综合工况 320km 乖巧虎、401km 玲珑虎和 401km 霹雳虎三款车型。定位青春精品纯电 SUV，几何 E 胜在对细节的精益求精，在材质、工艺、用料三大方面，几何 E 突破了同级上限。在材质上，几何 E 追求超纤皮抗菌方向盘、免洗科技皮材料、高透亚克力材质出风口三大高级感材质，在工艺上，几何 E 使用包括激光雕刻、钢琴烤漆、水晶切割、纹理蚀刻在内的四项特殊质感工艺提升座舱整体质感，在健康用料和配置上，几何 E 选用婴儿级座椅生态材料、新风系统、CN95 级滤芯以及环保进阶材料保障用户出行安全。

飞凡 R7 搭载的 PP-CEMTM 采用行业最前沿的像素级点云融合高阶智驾方案，配备高达 33 个感知硬件，将智能驾驶的安全等级提升到全新高度。它将全球率先量产应用 LUMINAR 高规激光雷达，采用 1550nm 光源技术，最远探测距离超 500 米。同时，PP-CEMTM 将标配 Premium 4D 成像雷达。配合英伟达 OrinTM 超算力智驾芯片，增强版远距点云角雷达 ，800 万像素高清摄像头，高精地图等全球顶尖智驾配置，实现更精准的多场景物体识别。车已渐渐成为人们的第三生活空间，在智能座舱方面，飞凡 R7 同样智慧满格，采用 TRINITY 多维感官交互系统。43 英寸真彩三联屏横贯座舱，搭载巨幕 AR-HUD 平视系统，高通骁龙 8155 芯片，拥有高阶语音、状态等多体征识读，支持自定义场景模式。超感 HMI 人机交互体验，开启有情感与生命力的多维度感官交互。