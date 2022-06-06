Stellantis 和 LG Energy Solution 宣布 NextStar Energy Inc. 作为其电池合资公司的正式名称。Danies Lee 已被任命为新公司的首席执行官 (CEO)。NextStar Energy 将成为加拿大第一家大型锂离子电池生产厂。

Stellantis 和 LG Energy Solution 承诺投资超过 50 亿加元（41 亿美元）在安大略省温莎市建立汽车电池业务，并得到加拿大市、省和联邦各级政府的支持。该制造工厂的目标是年产能超过 45 吉瓦时 (GWh)，并将在温莎及周边地区创造约 2,500 个新工作岗位。工厂建设活动预计将于今年晚些时候开始，生产运营计划于 2024 年第一季度启动。

“我对这一任命感到非常谦卑，并期待组建 NextStar Energy 的高级领导团队，他们将帮助我实现我们的愿景，即生产领先的锂离子电池和模块，以满足 Stellantis 车辆的大部分需求北美的生产要求，”NextStar Energy 首席执行官 Lee 说。NextStar Energy 将在 Stellantis Dare Forward 2030 战略计划中发挥重要作用，该计划旨在到本世纪末在北美拥有超过 50% 的 BEV 销量。

自 2001 年以来，Lee 在 LG Chem 担任了一系列全球和区域销售和营销职务，负责锂离子电池的推广。他负责美国市场销售，并于 2015 年至 2018 年在加利福尼亚州圣何塞工作。最近，他负责北美市场关键电动汽车电池项目的销售和项目管理。在接下来的几个月里，李将搬到安大略省的温莎。他拥有高丽大学国际研究硕士学位和杜克大学工商管理硕士学位。