站在 21 世纪第二个十年的第二个年头，如果我们回过头去看，不难发现那些属于中国出海企业的足迹已经延伸出了一段足够遥远的距离。从早期的外贸出海再到当下的品牌出海和技术出海···在众多参与者的不断加入下，出海发展的含义在变得更加丰富，并且其中的机遇也早已不可同日而语。

以其中的移动游戏领域为例，根据 data.ai 发布的一份数据显示，过去的一年中，中国游戏厂商出海收入前 30 强企业已经占据了全球游戏市场用户的 21 年总支出份额的 21%。接下来，面对出海这一日益火热的选项，尽管可能尚未考虑加入其中且这里也会意味着是一种更加激烈的竞争，对希望寻求新的增长点的企业们来说，海外市场都在成为一个不容忽视的存在。

在这样的背景下，作为动点科技 (TechNode) 旗下关注中国企业出海与海外优秀科技企业的垂直平台，动点出海栏目将携手那些已然在海外市场留下深刻印记的出海先行者们通过每周一次、为期 12 期的视频直播对谈共话这些年来的出海变迁与出海历程，从这些见证和思考中同大家一起探索后出海时代下的星辰大海。

首期预告



从更加智能、更加人性化的家居设备再到每时每刻都在默默感知的各类城市基建设施，当下，我们比以往任何时刻都更理解 “万物互联” 这一概念的含义——它将扩展生活的边界，同时也会为生活带来更多可能。作为物联网领域的出海先锋，涂鸦智能同样也秉持着这样的信念，并将这一愿景深深书写进了自身的发展历程中。

本次，动点出海有幸邀请到了涂鸦智能联席董事长兼总裁陈燎罕先生作为对话嘉宾做客《出海时刻》的首期节目，为我们带来涂鸦智能这些年来在海外市场发展的探索和感悟。

对谈主持人

卢刚 动点科技创始人兼首席执行官

对谈嘉宾

陈燎罕 涂鸦智能联席董事长兼总裁

对谈话题

以物联网之名，连接世界无限可能

直播时间

2022 年 6 月 8 日 16:00-16:30

直播地址

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关于涂鸦智能：涂鸦智能 (NYSE：TUYA) 是一家致力于让生活更智能的领先技术公司，涂鸦提供能够智连万物的云平台，打造互联互通的开发标准, 连接品牌、OEM 厂商、开发者、零售商和各行业的智能化需求，涂鸦的解决方案赋能并提升合作伙伴和客户的产品价值，同时通过技术应用使消费者的生活更加便利，涂鸦智能的智慧商业 SaaS 为丰富的垂直行业提供智能解决方案。涂鸦智能领先业界的技术，符合严格的数据保护标准和安全性。并且与多家世界 500 强公司合作，让生活更智能，包括飞利浦、施耐德电气、联想等。

关于动点出海：动点科技 (TechNode) 旗下关注中国企业出海与海外优秀科技企业的垂直平台，以全球化视野记录新一波中国和海外科技互联网产业的全球化进程，同时将全球最优秀的科技互联网公司的产业动态第一时间展现给中国读者。致力于帮助更多的中国科技公司拓展全球业务，让更多的海外新生创新力量进入中国。