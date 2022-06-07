苹果今日推出全新设计的 MacBook Air 和新版 13 英寸 MacBook Pro，两种机型都搭载全新 M2 芯片。

采用全新极致纤薄设计的 MacBook Air 性能大幅提升，还配备 13.6 英寸 Liquid 视网膜显示屏，1080p FaceTime 高清摄像头，四扬声器音响系统，电池续航最长可达 18 小时，支持 MagSafe 充电。MacBook Air 现提供四种外观：银色、深空灰色、午夜色和星光色。

新款 MacBook Pro 同样搭载 M2 芯片，设计紧凑，配备最高达 24GB 的统一内存和 ProRes 加速器，电池续航最长可达 20 小时。两款笔记本电脑将于近期正式发售。

M2

M2 搭载性能核心与效率核心都有所提升的新一代 8 核中央处理器，以及 Apple 新一代 10 核图形处理器，比 M1 芯片的图形处理器还多 2 个核心。M2 配备了 100GB/s 的统一内存带宽，支持最高 24GB 的高速统一内存，因此它能轻松处理更大、更复杂的工作流。为了大幅提升视频工作流的处理速度，M2 芯片新增了新一代媒体处理引擎和一个强大的 ProRes 视频引擎，以实现硬件加速编解码，因此，搭载 M2 芯片的系统相比以往，能同时播放更多条 4K 及 8K 视频流。

全新 MacBook Air

围绕 M2 芯片专门打造的 MacBook Air 拥有全新设计，每个角度都极致纤薄。机身厚度仅 11.3 毫米，重量仅为 2.7 磅（约 1.22 公斤）；耐用的全铝金属一体成型设计，让机身极为牢固，经久耐用。这一纤薄轻巧的设计将部件高效整合，让机身体积减小了 20%。得益于 M2 芯片的能效表现，MacBook Air 能以安静无声的无风扇设计实现所有功能。除了银色和深空灰色，MacBook Air 现有两种全新外观：午夜色和星光色。

MagSafe 重回 MacBook Air，为用户带来专用充电端口，方便连接，同时还能在连接状态下的充电线遭意外拉扯时迅速脱离，从而保护 MacBook Air。MacBook Air 还配备 2 个用于连接若干配件的雷雳端口，以及一个支持连接高阻抗耳机的 3.5 毫米音频插孔。此外，妙控键盘配有全高功能键行，带有触控 ID 和宽大的力度触控板。

全新 MacBook Air 配备绚丽的 13.6 英寸 Liquid 视网膜显示屏，屏幕区域更靠近边缘，并向上延伸到摄像头周围，为菜单栏留出空间。这样设计使屏幕区域更大、边框更窄。500 尼特亮度，使显示屏亮度相比以往提升 25%。此外，新显示屏现支持 10 亿色彩，让照片和视频更加生动鲜活。

MacBook Air 的全新 1080p FaceTime 高清摄像头配备尺寸更大、有效像素更多的感光元件，分辨率与低光性能相比上一代摄像头提升至 2 倍。结合 M2 芯片上先进图像信号处理器的强大处理能力，用户在视频通话时的形象看起来将更加出色。

MacBook Air 还配备了四扬声器音响系统。为了实现纤薄的外观设计，扬声器和麦克风完全置于键盘和显示屏之间，同时还能带来更美妙的音频体验。三麦克风阵列采用先进的波束成形算法，捕捉清晰的声音，而扬声器则能带来出色的立体声分离和清晰的语音。MacBook Air 还支持空间音频，能在播放支持杜比全景声的音乐和影片时带来沉浸式的视听体验。

MacBook Air 提供一系列充电选项，其中包括全新的 35W 紧凑型电源适配器，提供 2 个 USB-C 端口，用户可同时为 2 个设备充电。MacBook Air 首次支持快速充电功能，如果使用可选配的 67W 电源适配器，只需 30 分钟就可充入多达 50% 的电量。

搭载 M2 芯片的 13 英寸 MacBook Pro

13 英寸 MacBook Pro 现在有了 M2 芯片的加持，Apple 最方便携带的 Pro 级别笔记本电脑在外形与尺寸不变的情况下，带来更为强大的处理能力。

得益于速度更快的 8 核中央处理器及 10 核图形处理器，在诸如 Affinity Photo 等 app 中处理 RAW 图像的速度相比上一代 MacBook Pro 提升近 40%8，对于此前未升级至 Apple 芯片的顾客而言，速度提升最高可达 3.4 倍；

在新款 MacBook Pro 上畅玩《Baldur’s Gate 3》这样画面复杂的游戏时，速度相比上一代 13 英寸 MacBook Pro 可提升近 40%，对于此前未升级至 Apple 芯片的顾客而言，速度提升最高可达 3.3 倍；

配合主动散热系统，13 英寸 MacBook Pro 能够长时间维持专业级性能；

得益于 M2 芯片，13 英寸 MacBook Pro 还支持最高 24GB 的统一内存，内存带宽提升 50%，能带来极其流畅的多任务处理及大型素材编辑体验；

M2 芯片的媒体引擎支持 ProRes 编解码，使得用户能够同时播放最多 11 条 4K 视频流和最多 2 条 8K ProRes 视频流。和上一代相比，用户将视频项目转换为 ProRes 的速度快约 3 倍；

13 英寸 MacBook Pro 拥有极为出色的电池续航，能提供最长可达 20 小时的视频播放时长。

价格与上市时间

全新 MacBook Air 和新款 13 英寸 MacBook Pro 将于 apple.com/cn/store 和 Apple Store app 有售。稍后向顾客发货，并在指定 Apple Store 零售店和 Apple 授权经销商处有售。

搭载 M2 芯片的 MacBook Air 起售价为 RMB 9499。

搭载 M2 芯片的 13 英寸 MacBook Pro 起售价为 RMB 9999。

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