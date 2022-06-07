苹果于今日发布 iOS 16 预览版，带来锁定屏幕迄今最大更新，以及新的共享、通信和多种智能功能。iOS 16 提供能够与家庭成员无缝共享回忆的 iCloud 共享图库，帮助用户轻松保持联系的信息 app 和邮件 app 的最新更新，以及更加强大的实况文本功能。

个性化的锁定屏幕体验

iOS 16 中的锁定屏幕变得更加个性化，更加美观，更实用。新的多层次的效果，将照片的主体优美地呈现在锁定屏幕上时间的前方，营造出景深效果。用户还可以使用更加醒目的字体和色彩，更改日期和时间的显示样式。

受 Apple Watch 复杂功能的启发，锁定屏幕上的小组件让用户能够轻松速览所需信息，如即将开始的日历日程、天气、电池电量、闹钟、时区以及活动圆环的进度等更多内容。

全新的锁定屏幕图库功能提供多种主题方案，帮助用户寻找灵感，例如 Apple 系列主题，包括纪念文化进程特别时刻的彩虹主题和团结主题，全天实时显示天气实况的天气墙纸，以及呈现地球、月球和整个太阳系景观的天文墙纸。用户还可使用自己喜欢的表情符号和配色方案创建专属于自己的锁定屏幕。而在创建了多个锁定屏幕后，用户只需左右轻扫，便可轻松切换。

实时活动是一项新增功能，让用户能在锁定屏幕上直接获知各类实时资讯和信息，例如体育赛事、锻炼数据、拼车、外卖订单等。

通知经过重新设计，将从屏幕下方向上滑出，确保用户能够清楚地查看自己的个性化锁定屏幕。

利用专注模式实现作息平衡

全新的专注模式功能更强大，设置更简单，并可与锁定屏幕进行关联，让用户能够为每种专注模式分别绑定不同的锁定屏幕墙纸和小组件。用户只需轻扫至相应的锁定屏幕便可激活特定的专注模式。而借助于专注模式的过滤条件功能，日历、邮件、信息、Safari 浏览器等 app 可以仅显示与用户设置的专注模式相关内容，帮助用户更好地做到作息平衡。

iCloud 共享图库统一存放家人照片

iCloud 共享图库为家庭用户提供无缝共享照片的新方式，可单独设置一个 iCloud 图库，最多支持 6 名用户共同协作、存储和查看。用户可选择共享自己个人图库中已有的照片，也可设置特定的起始日期或照片中人物进行共享。用户也可利用相机 app 新增的一个切换按钮，选择将拍摄出的照片自动发送至共享图库。不仅如此，用户还将收到智能建议，将内含共享图库共用用户的照片分享至共享图库。所有共用用户均有权限添加、删除、编辑和收藏共享图库中共享的照片和视频，这些照片和视频将会显示在每一名共用用户的回忆和精选照片中，让他们能够更加完整地重温家庭成员的宝贵瞬间。

信息 App 重大更新

用户可以编辑或撤回刚刚发送的信息，恢复最近删除的信息，还可将对话标记为未读，留待晚些时候再来处理。信息 app 新增对同播共享的支持，让用户可以一边在信息 app 中聊天，一边共同欣赏和控制同步播放的电影、歌曲等内容。

邮件 App 的全新工具

用户现可提前设置邮件发送时间，还可在邮件发送后的短时间内取消发送，使其不会送达收件人的收件箱。邮件 app 也会检测用户是否在邮件中遗漏了某些如附件等重要内容。用户还可利用稍后提醒功能，选择在任何特定的日期和时间重新显示某封邮件，跟进建议功能则会自动提醒用户跟进尚未收到答复的邮件。此外，邮件 app 更是迎来了搜索功能最大的更新，运用先进技术提供更切题、更准确也更全面的搜索结果。用户在开始搜索邮件的那一瞬间，便能立刻看到最近的邮件、联系人、文档和链接。

实况文本功能增强

实况文本运用设备端智能技术，能够识别 iOS 设备内各类图片中的文本，如今又更进一步，新增对视频中文本的识别支持。用户可将视频暂停在任何一帧画面上，与其中的文本进行交互操作。实况文本还增添了新功能，供用户快速完成换算汇率、翻译文字等操作。

钱包 App 新增更多功能

钱包 app 中的钥匙所支持的功能迎來进一步拓展。为了保证使用体验的私密和安全，钱包 app 只会向该 app 提供交易所需的必要信息，用户也可设置面容 ID 或触控 ID 验证来查看和同意分享提供的信息。除此之外，用户还可使用信息、邮件等各种通信类 app 以安全的方式共享钱包 app 中的住宅、酒店、办公室门禁卡和汽车钥匙。

新一代 CarPlay 车载

CarPlay 车载已经从根本上颠覆了人们日常与自家车辆的交互方式，如今，新一代的 CarPlay 车载功能进一步拓展，与汽车硬件实现深度整合。CarPlay 车载将可向车辆内的多块显示屏发送内容，打造完整统一的使用体验。与车辆的更深度整合，将让用户能够通过 CarPlay 车载直接完成控制电台、调整车内环境等操作；CarPlay 车载还可获取车辆数据，无缝显示行驶速度、燃油余量、车内温度及更多的仪表信息。用户将可个性化定制自己的驾驶体验，选择不同的仪表盘显示界面；另外新增对小组件的支持，用户将可直接在车辆的仪表盘上查看天气 app 和音乐 app 的速览信息。未来还将分享新一代 CarPlay 车载的更多资讯，并且将于明年稍晚时候发布相应支持的汽车资讯。

其他功能

Safari 浏览器新增共享标签页组，可用于与亲友同时分享多个网站，让用户能够顺畅自如地新建标签页和查看他人当前浏览内容。通行密钥进一步提升了 Safari 浏览器浏览体验的安全性，这是一组具有唯一性的数字密钥，简单易用，安全性高，永远不会上传至网络服务器，仅储存在设备端，完全不用担心因为数据泄露事件或用户遭到诱骗而被黑客盗取。通行密钥将用于取代密码，使用触控 ID 或面容 ID 进行生物特征认证，并可通过 iCloud 钥匙串以端到端加密方式同步至 iPhone、iPad 和 Mac。通行密钥同样适用于各类 app 与网络，用户仅需要使用 iPhone 便可在非 Apple 设备上登录相应的网站或 app。

Apple 地图 app 新增多点路线规划功能，可供用户预先输入多达 15 个经停点，并可在用户准备出发时，将规划路线从 Mac 上自动同步至 iPhone。地图 app 的交通卡功能也迎来更新，方便乘客查询全程所需路费，添加交通卡至钱包 app，接收余额过低提醒，为交通卡充值，所有操作均可在地图 app 内一站完成。

家人共享能够简化儿童账户的设置流程，直接添加好正确的家长控制设置。这包括为所有 app、电影、书籍、音乐等更多内容提供年龄限制设置建议，对新设备的设置流程也变得更加简单，能够自动应用已有的家长控制设置。家长还可在信息 app 中同意或拒绝孩子发送的延长屏幕使用时间请求。

听写功能带来全新的设备端体验，让用户能够在语音和触控输入间自由切换。用户完全无需中止听写，便可如常使用键盘输入，轻点文本栏，移动光标，插入快速输入建议条目。此外，听写也可自动添加标点符号和表情符号。

Siri 新增功能可在 app 下载完毕时直接运行对应的快捷指令，无需设置。用户可在发送信息时添加表情符号，选择自动发送信息而无需用户先行确认，还可直接用 “嘿 Siri，挂断电话” 这样简单的语音指令，完全不必动手便可挂断电话与 FaceTime 通话。

家庭 app 能让用户更加方便地操控、整理和查看配件，底层架构的加强也能让用户更加高效稳妥地控制家中的智能家居设备。iOS 16 将于今年秋天推出一次软件更新，届时将会新增对智能家居互联互通标准 Matter 的支持，让各类配件能够无缝地跨平台协同工作，促进真正意义上的智能家居的实现。

健身 app 将会登陆 iPhone，让没有 Apple Watch 的用户也能跟踪和达成健身目标。iPhone 用户可在健身 app 中设置每天的活动目标，然后通过消耗的动态卡路里帮助自己逐步合上活动进度圆环。iPhone 的动作传感器能够跟踪第三方 app 记录的步数、距离、爬楼和锻炼数据，将其转换为大致的动态卡路里数字，为用户更新每日活动目标的进度。用户还可与朋友分享自己的活动进度圆环，从而提高运动的积极性。

健康 app 中新增 “用药” 栏，可让用户便捷地建立和管理药物清单，创建用药时间安排和用药提醒，跟踪药物、维生素及其他营养剂的使用情况。除此之外，用户还可直接通过健康 app 与亲友分享自己的健康数据，并可轻松导入自己在合作医疗机构的可用数据，生成 PDF 格式的健康记录。

Game Center 的 Dashboard 经过重新设计，现可在 Game Center 的游戏栏内直接显示朋友参与的游戏和完成的成就，方便玩家直接进入同一游戏加入朋友或与朋友对战。

个性化的空间音频能够提供更加精准、沉浸感更强的聆听体验。用户可以使用 iPhone 的原深感摄像头创建个性化的空间音频档案，获得专为自身情况定制的聆听体验。

新增隐私工具安全检查功能，用于帮助个人安全可能遭受家人或伴侣暴力威胁的用户，让他们能够快速撤销向他人开放的所有权限。其中包括紧急重置，用户只需简单操作便可登出自己在所有其他设备上的 iCloud 账户，重置隐私权限，限制他人向自己使用的设备发送信息。这项功能也能帮助用户了解和管理自己曾向哪些人员和 app 开放了权限。

辅助功能的更新内容包括门检测，帮助视障及低视力用户使用 iPhone 完成抵达目的地前最后一小段距离的导航，还有专供残障或行动不便的用户使用的 Apple Watch Mirroring，以便他们依靠语音控制、切换控制等辅助功能在 iPhone 上完成对 Apple Watch 的所有控制。另外，实时字幕能为听障人士提供便利，让他们在进行手机或 FaceTime 通话、使用视频会议或社交媒体类 app、观看流媒体内容以及与身边的人交谈时能够直接观看字幕。

推出时间

iOS 16 的开发者预览版将于今日起在 developer.apple.com/cn 面向 Apple Developer Program 会员提供，Public Beta 版将于下月在 beta.apple.com 面向 iOS 用户推出。新的软件功能将在今年秋天推出，作为免费软件更新向 iPhone 8 及之后上市的机型推送。